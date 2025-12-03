聲命音芙生命教育巡演 歌聲與故事看見生命的力量

聲命音芙生命教育在名間國小。（救國團南投縣團委會提供）





由救國團南投縣團委會結合旺居錦成建設公司共同推動的「聲命音芙、聽音樂、說故事、分享愛」生命教育巡迴宣導，2日名間國小活動中心進行最後一場演出，為本年度4場縣內巡演畫下感動句點。本次活動邀請三指歌手蔡佩芙，以歌唱與生命故事帶領孩子認識勇氣、接納與希望，獲得參與師生的一致好評。

蔡佩芙自出生便因罕見手指萎縮，承受多次手術與異樣眼光。成長中曾被嘲笑「怪物」而不敢在下課時間上廁所；一次陪同學參加歌唱比賽意外奪得佳績，成為她追尋夢想的起點。她常以「上帝關起一扇門，也會開啟一扇窗」勉勵自己，並積極培養美甲、藏花蠟、繪畫、舞蹈、爵士鼓等多項才藝，更加入混障綜藝團，用行動證明生命不因限制而失色。

名間國小的壓軸場中，蔡佩芙以多首膾炙人口的歌曲搭配親身經歷的分享，引學生熱烈掌聲與深刻共鳴。名間國小校長范慶鐘表示，感謝救國團與企業的用心安排，讓孩子們能透過真實故事接受最有力量的生命教育。蔡佩芙的勇敢與樂觀，讓學生更懂得珍惜、理解與堅持，這是一堂彌足珍貴的課。

救國團南投縣團委會長期關注青少年身心發展，持續透過教育活動、探索課程、志工服務與生命教育巡講，陪伴孩子建立正向價值。本次「聲命音芙」巡演自9月底啟動，走進南投縣4所學校，包括名間國中、南崗國中、中興高中及名間國小，共計超過1,175名學生參與，場場反應熱烈。

救國團南投縣團委會也宣布，明（2026）年度生命教育巡演首場活動預計於水里商工辦理，將持續透過音樂與故事，把溫暖與力量帶給更多學子。

南投縣團委會表示，生命教育不是一堂課，而是一段持續陪伴。救國團將持續走入南投各校，提供更多讓孩子「看見自己、相信自己」的教育資源，期盼每位學生都能在生命的旅程中找到屬於自己的光。



