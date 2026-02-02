一聲喇叭啟動戰鬥模式？ 機車紅燈右轉被叭竟嗆「我有打方向燈」

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄有機車騎士上月31日騎車行經覺民路與光武路口時，突然右方路口竄出1輛右轉的雙載機車，直行騎士按了一聲喇叭提醒對方，未料被追到前方加油站嗆聲，騎士告知對方的號誌是紅燈，竟被回「我有打方向燈呢！你沒看到嗎？」

直行騎士將行車記錄器的影片PO網，影片中，騎士直行覺民路，至光武路口時，右側從光武路上突然1輛雙載機車未減速，直接右轉並匯入直行車道，險先與直行騎士發生碰撞，直行騎士因此按了喇叭提醒對方，並騎進一旁的加油站內，結果雙載騎士竟追上來，不滿對方為何按喇叭，騎士告知「你紅燈呢！我提醒你！」雙載的騎士竟回「我有打方向燈呢！你沒看到嗎？」「紅燈又怎樣？我不能左轉也不能右轉嗎？是誰規定的？」還連嗆「如果害我摔車，你有錢賠嗎？」

三民二分局覺民所指出，影像中機車違規紅燈右轉，違反道路交通管理處罰條例第53條第2項，可處600至1800元罰鍰，另就本案是否涉及強制或恐嚇等不法情事，將依法通知雙方到案說明，以釐清相關案情。

