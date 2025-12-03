聲子蟲公布專場限定嘉賓 盧律銘曝與李瀧「剪不斷理還亂」

聲子蟲首次人聲曲目《副作用》與韓國吟唱詩人歌手李瀧合作，跨國共創療癒之作。（黯馬音樂提供）

樂團聲子蟲蟄伏3年推出新作《遺心病》，以「病」為題，取材親近之人經歷的全新力作，風格融合器樂後搖滾、電風琴、自由爵士、弦樂、Darkwave、實驗電子聲響、 詩歌童謠，塑造末世映畫般的音景群像，推出後頗受獨立樂界好評。專輯推出 2 個月後，聲子蟲也登上台北 Legacy TERA挑戰樂團生涯最大專場《THE CURE》，吸引上千名樂迷入場。

聲子蟲今 (13日) 也無預警地釋出將在高雄 LIVE WAREHOUSE 加開《THE CURE》唯一南部專場的好消息，更預告不僅會是聲子蟲 2026 年的在台唯一專場，且同時公開高雄場將會有限定嘉賓：分別為合作專輯同名曲目〈遺心病〉的薩克斯風手謝明諺、以及聲子蟲合作的首位人聲李瀧 Lang Lee。

身兼吉他手及製作人的盧律銘曾在社群分享，在聲子蟲的作品中加入人聲是樂團在上一張專輯發行後便有的共識，而李瀧也是樂團在 2024 年初就定下合作的不二人選。盧律銘也透露和李瀧合作有著奇妙的緣分：「從電影《周處除三害》的音樂製作開始，插曲〈新造的人〉最初的 ref 是李瀧，當時直覺找了宜農來創作；隔年的金音獎，我以評審團主席身份邀請李瀧擔任海外評審；再隔一年的金音獎，我擔任了李瀧與宜農現場演出的音樂總監，種種緣分似乎都在推進與李瀧的合作契機。」近期頻繁訪台的李瀧，不僅參與火球祭及簡單生活節，也在上週與聲子蟲一起為了高雄場演出首次練團，她興奮表示自己非常期待聲子蟲的演唱會，笑稱：「聲子蟲都是酷酷的、穿得很黑的 I 人！」

