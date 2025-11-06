聲寶女子公開賽最終回合 陳之敏奪冠

記者張翔程／綜合報導

2025聲寶女子公開賽今（7）日在南一高爾夫球場進行最終回合賽程，陳之敏在後9洞第11洞進帳首記博蒂後，下半場雖僅再補進1鳥，而且吞下唯一柏忌，但仍繳出低於標準桿1桿的71桿成績，3天總桿211桿，奪得生涯第1座公開賽冠軍，同時也是個人在臺巡賽的第2冠。

與勝利僅差毫釐的洪玉霖，打出單回合70桿，以212桿獲得亞軍，前2回合以1桿之差領先的林子涵，因前9洞遭遇過多損失，第8洞收進博蒂後，雖然開始穩住陣腳，但已難以追趕差距，最終繳出74桿，以213桿排名第3。

對於自己在本週穩定的表現，最後奪得自2020年首冠後的第2次勝利，陳之敏如釋重負地分享征戰過程：「我覺得自己最後一回合表現很棒，整段過程都能保持專注而不去關注桿數，努力打好每一桿。」

賽後獲頒冠軍盃及138萬6000元冠軍獎金後，陳之敏說：「今天拿到這場冠軍很不容易，努力很久了，首先我要感謝我的贊助商極緻美學牙醫，特別謝謝台新銀行一路以來支持，謝謝吳東亮董事長、林尚愷副董的支持。另外還有我遠在臺北無法前來的家人朋友們，今天在第18洞潑水為我慶祝的選手，很高興今天可以將冠軍獎盃留在臺灣。」

陳之敏奪得生涯第1座公開賽冠軍。（TLPGA提供）