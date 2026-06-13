一聲巨響！桃園民宅凌晨氣爆 7旬獨居婦送醫不治

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桃園市桃園區秀山路於今（13）日凌晨1時許發生1起住宅氣爆事故。（圖／東森新聞）





桃園市桃園區秀山路於今（13）日凌晨1時許發生1起住宅氣爆事故，其中1名70多歲獨居婦人被救出時已失去呼吸心跳，經送往醫院緊急救治後，最終仍宣告不治。另1名5樓女住戶則是受到輕微嗆傷，所幸無生命危險，目前相關單位正積極釐清確切的事故發生原因。

凌晨巨響嚇醒鄰居 玻璃噴濺火舌竄出

警方表示，氣爆事件發生在秀山路與大同西路交叉口附近的一處民宅。現場住戶與周邊居民在睡夢中被一聲劇烈巨響驚醒，隨即發現該棟建物發生火警，不僅有窗戶碎片散落路面，火勢也從4樓的鐵窗處向外燃燒。

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桃園市政府消防局獲報後，立即啟動大量人車前往現場展開救援。經消防人員初步清查，該棟建築物內部規劃為分租套房，搜救行動中，消防人員先後從4樓救出一名70多歲的獨居婦人，並從5樓救出另外2名男性與1名女性住戶。

確切起火原因待釐清

在消防人員的全力搶救下，火勢在半小時內被順利撲滅。至於此次氣爆發生的具體原因以及屋內的財物損失程度，仍待火調科進一步調查釐清。

桃園市政府消防局獲報後，立即啟動大量人車前往現場展開救援。（圖／東森新聞）

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