聲帶受損消失5年！「茄子蛋」主唱黃奇斌揭憤慨心聲 李康生跨刀力挺
曾獲3座金曲獎項的樂團「茄子蛋」主唱黃奇斌，以有爆發力的嘶吼音色，獲得不少歌迷喜愛，不過2021年時，他曾在台上坦言因唱不上去導致信心崩盤，透露由於自己過去的唱法加上大量演出，令聲帶受損，甚至完全發不出聲音。歷經術後休養，黃奇斌將推出個人首張全創作專輯《虛華的夢想是一支刀》，並率先釋出同名主打歌揭開序幕。
以音樂剖開內心 唱出追夢者的傷與痛
〈虛華的夢想是一支刀〉MV以經典的黑白電影風格呈現，導演在初次聽到歌曲就有滿滿的畫面，他描述：「從這個大爆炸開端後，會炸出很多在這個宇宙裡面，不同痛苦的罪人，他其實充滿某種憤慨，充滿很多心事想說，我一直覺得一定要有一個非常黑色電影的氛圍，才有辦法傳達阿斌這首歌的風格。」
而第一個曝光的大咖，是在國際影壇有大師地位的「金馬影帝」李康生，特邀他跨刀MV擔綱演出，一個眼神就能穿透人心的精湛演技，為作品注入更豐沛的層次，阿斌相當欽佩的表示，「康生哥的演技自然不用再多說，他集合了那種瘋癲的感覺，可以是成功人士，又像魯蛇，那個是怎麼辦到的？！我真的是好喜歡、真的很喜歡！！」
李康生跨刀演出 化身傷痕累累逃犯
MV中李康生飾演一個逃犯，他表示，「看我身上這個裝扮，全身都是傷痕 ，不知道從某個地方跑出來的，然後被警察臨檢…。」導演也闡述起創作的想法 :「當然我們不會知道逃犯真正在逃離的是什麼，可是我們從康生哥的表演、從他的神情裡面，還有後續的情節，他帶走了很多讓人很羨慕的東西，但卻被攔阻了下來，該怎麼去面對這些攻擊跟衝突，這就是我覺得透過這支MV可以看到的。」
MV採用近年盛行的虛擬製作（Virtual Production）技術，結合實景拍攝與數位場景，在拍攝現場即可即時預覽最終畫面。首次在虛擬棚拍攝的李康生直言相當新鮮，與過去傳統拍攝經驗截然不同，不僅充滿挑戰，也讓表演有更多可能性。他更預告，這次作品無論在影像呈現或觀賞體驗上，都將帶給觀眾耳目一新的感受。
更多鏡報報導
30歲美妝女神驚傳罹癌！不菸不酒、天天健身仍中鏢 淚揭最可能元凶
老虎牙子董娘開4.5萬徵「全能特助」被罵爆！劉伊心出面道歉急滅火
吳申梅嫁富商3年多突揭挫折 感慨「只有自己能陪自己走到最後」
46歲傅子純驟逝！「初戀情人」最後訊息曝光 賴慧如痛哭不捨遺孀「獨自在新家面對」
其他人也在看
《鐵拳教育》紅到好萊塢！金武烈撞臉約翰希南「釣出本尊認證」互玩經典哏
讓影迷津津樂道的話題又添一樁。男主角金武烈因為精壯的體格與剛毅的輪廓，被全球網友戲稱為「韓國約翰希南」，沒想到這波討論，竟然釣出好萊塢巨星約翰希南（John Cena）本尊，在擁有超過2100萬粉絲的個人IG上，無預警曬出金武烈的劇照，引爆全網驚呼：「這到底是什麼夢幻聯動！」
書偉盼減刑賺錢養家！閃兵開庭扯出案外案 謝京穎堅強發聲
【緯來新聞網】「Energy」書偉因涉嫌閃兵遭檢方起訴求刑2年8月，今上午（12日）前往新北地方法院
台股修正風暴1／3大警訊全中！雷浩斯砍60％持股 示警台股恐下探35000點
台股昨（10）日在美股拖累下拉回，終場大跌1,478.9點、跌幅3.31%，市場獲利了結賣壓湧現。不少投資人擔心，這波由AI帶動的多頭行情是否已經步入修正？對此，2023年因重押AI股資產翻倍、身價破億的價值投資達人雷浩斯認為，這次下跌是漲多後的修正，並非多頭趨勢反轉；不過，他也透露昨日已經調節約60％持股部位，等待盤勢穩定後再接回。
夏季電費狂飆？專家揭：冷氣多「這步驟」除黴現省30%
夏季電費狂飆？專家揭：冷氣多「這步驟」除黴現省30%
雲林、嘉義等12縣市豪、大雨特報 4地慎防大雷雨
中央氣象署今天下午發布豪、大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今日高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，南投至台南地區、新竹以南、宜蘭及花蓮山區有局部大雨發生機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
證交所股東會》台股每天狂吸上兆元、市值全球第五！董座看好繼續旺
證交所去年盈轉增資使股本膨帳、EPS下降至7.88元，但仍賺近一股本，證交所今（12）日召開股東常會，董事長林修銘表示，我國資本市場今年表現亮眼，日均成交值近兆元。和去年同期的3,310億元相比，日均量增加6,144億元，年增185.6%。
【Follow法人】外資本周已提款2862億元...今回補286億元 分析師：未積極轉多
台股今（12）日反彈逾千點，成功收復4萬4大關，三大法人連袂買超505.69億元，其中，外資終結連6賣，今轉為買超286.9億元。本周以來，外資累計提款2862.48億元。分析師表示，若納入期貨空單部位觀察，目前操作仍偏向觀望，尚未出現積極轉多訊號。
38萬散戶QQ了！6月以來進場台股今慘淪住套房 分析師教戰
38萬散戶QQ了！台股今（8日）早受美股拖累一度暴跌近2700點，據台灣證交所資料顯示，有交易人數上周五（5日）來到223.1萬人創史上第二高，6月以來新增38萬散戶看好台股進場，不料一場風雲急變「豬羊變色」，只好暫時慘淪「住套房」，不過台新投顧總經理黃文清今早受訪表示，美股暴跌只是乘離過大後的技術性修正，尚難判定聯準會將升息，投資人不必過度恐慌。
咳嗽30年吃藥無效：46歲女就醫檢查驚見「多長一塊肺」
女子咳嗽30年竟查出「多長一塊肺」！中國湖北武漢一名46歲女子長年飽受咳嗽、咳痰困擾，多次被當成肺炎、支氣管炎治療，症狀卻始終反覆。直到近日因胸痛就醫，透過胸部CT檢查才發現，原來她體內藏著一塊「多餘的肺」，也是多年咳嗽不癒的真正原因。（記者唐家興）
按壓瓶卡扣「超神用途」曝光 6千人狂讚：根本天才
生活中心／駱瑩倫報導不少洗髮精、沐浴乳或乳液的按壓式瓶罐，出廠時會附上一個C字型塑膠防漏卡扣，但多數人拆開使用後，往往隨手丟棄。不過近日有網友好奇詢問，這個看似不起眼的小零件是否還有再利用的可能，意外引發討論，吸引不少內行人分享各種生活妙用，從旅行防漏、居家固定到收納整理都能派上用場，被網友笑稱根本是「隱藏版生活神器」。
目標價385元喊買進！「這老牌代工大廠」5月營收寫歷史同期新高 法人看旺：GB伺服器訂單需求提升受惠
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI伺服器需求持續升溫，電子代工大廠廣達（2382）5月營收3,114.81億元表現強勢，年增高達94.38%，寫下歷史同期新高。對此法...
大熱天喝飲料要小心！寶特瓶1習慣細菌暴增 恐害急性腸胃炎
根據日媒《富士新聞網》報導，日本北海道大學專攻預測微生物學與食物中毒細菌研究的教授小関成樹指出，最容易成為細菌滋生溫床的飲品類型，當屬含有糖分的運動飲料以及各式乳品飲料；由於糖分與蛋白質正是細菌繁殖所需的核心營養源，一旦接觸到口腔細菌，便會加速飲品的變質...
肇事前還在賣車！張紘愷起底「一頭藍髮」正面照曝…「奪命Fit」也入鏡
桃園30歲張紘愷，毒品前科累累，昨（11日）晚間毒駕拒檢不但賠上自己性命，還害死2名無辜的路人。挖出過往的判決，張紘愷從2018年開始就有吸毒前科，今年3月也才因毒品案被判刑。染著一頭藍髮的張紘愷，在龜山車行賣二手車，還會拍短影音，這次撞死人的Fit也曾入鏡過。
中華男籃利多？韓國「頭號得分手」確定缺席世界盃資格賽
世界盃男籃資格賽第三窗口即將於下個月初開打，韓國國家隊今（12日）傳出壞消息，頭號得分手李賢重為了圓NBA夢，不久後將啟程飛往美國參加夏季聯賽，因此不會打接下來的2場資格賽。
方志友3個月減肥10公斤、甩開32%高體脂！「不挨餓、多元運動」4個健康瘦身秘訣公開
方志友減肥方法：晚餐的黃金法則與戒除致胖地雷 減肥期間，晚餐的安排至關重要。方志友將晚餐時間提前至傍晚6點前結束，並以熱量相對較低的「蔬菜豆腐湯」為主食，湯底加入番茄、洋蔥及當季蔬菜，讓身體有更充足的時間消化代謝。此外，許多女生明明不重卻看起來顯胖，關...
267萬股東憂心！台積電新增1萬股東一張賠13萬元 「接最後一棒？」分析師給答案
267萬股東憂心！台積電（2330）6/4股東會董事長魏哲家才喊「繼續買」，周一就遇台股「608股災」暴跌2600點，據集保資料，上周股東人數再寫史上新高，單周更增1萬人左右，今天神山一度大跌135元，等於1張帳上蒸發13.5萬元，擔心「接到最後一棒」。上午台新投顧總經理黃文清接受《Yaho股市》訪問時表示不用怕，「相信哲家助你成家」沒問題，只要AI基本面沒利空，短線技術性修正而已，但不會很快又轉多頭上5萬，需要一點時間消化上檔賣壓，也不建議一天就撿便宜。
「高虹安條款」過了！立法院三讀修正選罷法 藍白共提修正動議表決通過
立法院今（12）日召開院會，由民眾黨、國民黨立法院黨團共同提出的《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，經表決贊成57票、反對48票，立法院長韓國瑜敲槌宣布三讀通過。依照三讀修正條文，未來觸犯輕罪經判決若宣告緩刑，或得易服社會勞動自由刑者，仍可登記為公職人員候選人。爭取連任的新竹市長高虹安被控誣告，一審遭判刑10個月，去年改判6個月，可上訴。由於誣告罪最重本刑......
玉山盃》玉山盃20週年球員特輯 旅美好手鄭宗哲
記者黃樺君／專題報導 2026玉山盃全國青棒錦標賽6月11號點燃戰火，今年邁入指標性二十週年，
金控股東會1》金控超級股東會日 金控龍頭國泰、富邦發話看後市
今天是金控超級股東會日，國泰金、富邦金、中信金、台新新光金、玉山金、元大金和凱基金等舉行股東會，金控龍頭國泰金和富邦金動見觀瞻，國泰金董座蔡宏圖說，通膨已讓各國利率蠢動，後續須觀察升息。富邦金董座蔡明興看好SpaceX長線發展，股票具高度…
盧秀燕出訪挨批竟是「找人演民意」？江和樹爆：受訪者是綠營議員助理
台中市長盧秀燕近日赴歐洲進行城市交流，卻引發藍綠政治攻防。民眾黨及台中市議員江和樹在臉書貼文表示，有媒體以街訪方式呈現民眾對盧秀燕出訪的批評，但其中2名被標示為「台中市民」的受訪者，實際上卻疑似是民進黨台中市議員陳雅惠服務處同仁；江和樹質疑，盧秀燕人在國外替台中拚外交、爭取國際合作，民進黨卻在國內忙著找自己人演民意、帶風向、搞抹黑，如果受訪的是議員主任、助理......