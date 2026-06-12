聲帶受損消失5年！「茄子蛋」主唱黃奇斌揭憤慨心聲 李康生跨刀力挺

黃奇斌下月將推出全新創作專輯《虛華的夢想是一支刀》。大可文武有限公司提供

曾獲3座金曲獎項的樂團「茄子蛋」主唱黃奇斌，以有爆發力的嘶吼音色，獲得不少歌迷喜愛，不過2021年時，他曾在台上坦言因唱不上去導致信心崩盤，透露由於自己過去的唱法加上大量演出，令聲帶受損，甚至完全發不出聲音。歷經術後休養，黃奇斌將推出個人首張全創作專輯《虛華的夢想是一支刀》，並率先釋出同名主打歌揭開序幕。

以音樂剖開內心 唱出追夢者的傷與痛

〈虛華的夢想是一支刀〉MV以經典的黑白電影風格呈現，導演在初次聽到歌曲就有滿滿的畫面，他描述：「從這個大爆炸開端後，會炸出很多在這個宇宙裡面，不同痛苦的罪人，他其實充滿某種憤慨，充滿很多心事想說，我一直覺得一定要有一個非常黑色電影的氛圍，才有辦法傳達阿斌這首歌的風格。」

廣告 廣告

而第一個曝光的大咖，是在國際影壇有大師地位的「金馬影帝」李康生，特邀他跨刀MV擔綱演出，一個眼神就能穿透人心的精湛演技，為作品注入更豐沛的層次，阿斌相當欽佩的表示，「康生哥的演技自然不用再多說，他集合了那種瘋癲的感覺，可以是成功人士，又像魯蛇，那個是怎麼辦到的？！我真的是好喜歡、真的很喜歡！！」

黃奇斌下月將推出全新創作專輯《虛華的夢想是一支刀》。大可文武有限公司提供

李康生跨刀演出 化身傷痕累累逃犯

MV中李康生飾演一個逃犯，他表示，「看我身上這個裝扮，全身都是傷痕 ，不知道從某個地方跑出來的，然後被警察臨檢…。」導演也闡述起創作的想法 :「當然我們不會知道逃犯真正在逃離的是什麼，可是我們從康生哥的表演、從他的神情裡面，還有後續的情節，他帶走了很多讓人很羨慕的東西，但卻被攔阻了下來，該怎麼去面對這些攻擊跟衝突，這就是我覺得透過這支MV可以看到的。」

MV採用近年盛行的虛擬製作（Virtual Production）技術，結合實景拍攝與數位場景，在拍攝現場即可即時預覽最終畫面。首次在虛擬棚拍攝的李康生直言相當新鮮，與過去傳統拍攝經驗截然不同，不僅充滿挑戰，也讓表演有更多可能性。他更預告，這次作品無論在影像呈現或觀賞體驗上，都將帶給觀眾耳目一新的感受。

黃奇斌（右）新歌ＭV邀請李康生主演。大可文武有限公司提供



回到原文

更多鏡報報導

30歲美妝女神驚傳罹癌！不菸不酒、天天健身仍中鏢 淚揭最可能元凶

老虎牙子董娘開4.5萬徵「全能特助」被罵爆！劉伊心出面道歉急滅火

吳申梅嫁富商3年多突揭挫折 感慨「只有自己能陪自己走到最後」

46歲傅子純驟逝！「初戀情人」最後訊息曝光 賴慧如痛哭不捨遺孀「獨自在新家面對」