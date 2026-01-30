聲援中天新聞復台 林國成：法院既然判決就是要恢復

立法院會今（30）日進行本會期最後一天議程，下午審理《衛星廣播電視法》部分條文修正草案，期間民眾黨立委林國成發言時，也聲援《中天新聞台》，既然法院已經判決，那就是要恢復。至於NCC過去有沒有公正審判、有沒有關新聞台，大家心知肚明。

民眾黨立委林國成。（圖／中天新聞）

林國成提到，時代轉變，完全不一樣，你看中天你認為是紅色電視台，可是我看某些電視台，它就是綠色電視台，所以每個人看法完全不一，所以不要以偏概全，拿黃國昌過去的事，就把它當成今天修法的目的。

林國成強調，本次修法非常公正，剛才羅智強委員已經講得很清楚，經由法院判決，那當然就是要恢復，所以《中天》要恢復，要經由法院之判決，所以請你們不要擔心，把所有法條看一看再來指責，他在這裡要特別拜託所有同仁。

林國成表示，這次修法明確規範新聞台，只要有政府標案，所有相關資料必須公開透明，這一向都是台灣民眾黨關注的問題。

衛廣法三讀。（圖／中天新聞）

林國成還提到，黨政軍不是要退出媒體嗎？但這個部分確實還沒辦法完全脫離乾淨，所以今天的有些法規，也是在規範這個部分。另外在換照部分，必須要兼顧程序正義，NCC過去有沒有公正審判、有沒有關新聞台，大家心知肚明。所以今天《衛廣法》修正，就是要去補足相關問題。

林國成點出，這當中包括程序不明、標準不一、救濟不足及換照部分，過去NCC唯它獨尊，所以這次修法就是要彌補過去的不足，別讓政治去誤導專業判斷。

林國成指出，今天的修法目的，還有一個主要原因，就是我剛才所說的，拒絕政治力的介入，守住健全的言論自由，這就是媒體應該要做的。所以我們這次的修法，哪裡有什麼所謂的「中天條款」，所以請你們把法條看清楚再來批評，這樣的話才不會冤枉你是立法委員，謝謝。

今日下午審理《衛廣法》部分條文修正草案，包括刪除黨政軍投資，被投資者受罰條文、以及訴訟中媒體得持續營運等相關條文，今天院會表決，民進黨全體棄權不投票，最終藍白聯手以60票贊成比0票反對三讀通過。

衛廣法部分修正草案三讀通過。（圖／中天新聞）

國民黨立委羅智強提案，衛廣法第19條增修「本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件」。最終表決藍白聯手以60票贊成、48票反對，三讀通過。全案表決時，民進黨全體棄權，最終以60比0三讀通過。

