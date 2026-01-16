聲援丹麥 德國等歐洲國家向格陵蘭島派遣士兵

（德國之聲中文網）本周四(1月15日）上午，13名德國士兵搭乘德國空軍一架A400M運輸機前往丹麥。他們計劃於周五與一支丹麥偵察隊一同飛往丹麥王國的自治領土、世界上最大的島嶼格陵蘭島。德國聯邦國防部表示，“應丹麥邀請”，德國士兵將前往格陵蘭島，探討如何為北約伙伴國提供潛在的軍事支持，例如海上監視。“此行的目的是深入了解當地情況，以便在北約內部進行進一步的討論和規劃。”

此次名為“北極耐力”的任務，是由美國總統特朗普以來不斷升級的對格陵蘭島的領土主張所引發。格陵蘭島人口不足5.7萬，是丹麥王國的海外自治領土，由丹麥王國負責該島的國防和外交政策。為了將礦產資源豐富，地理位置具有重要的戰略意義的格陵蘭島置於美國控制之下，特朗普似乎願意采取任何手段：購買、公開威脅，甚至訴諸武力。

而必要時以武力奪取格陵蘭島的間接威脅，引發了北約盟國對北約未來的嚴重擔憂。 丹麥首相梅特·弗雷德裡克森（Mette Frederiksen）回應道：“如果美國攻擊另一個北約國家，一切都將終結。這包括北約本身，也包括二戰後的安全秩序。”

談判將如何繼續？

格陵蘭自治政府也明確駁斥了特朗普的主張。本周三，丹麥、格陵蘭和美國代表在白宮舉行緊急會議，但未能達成協議。丹麥外交大臣拉斯·勒克·拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）表示，與美國國務卿盧比奧和副總統萬斯的會晤揭示了雙方存在“根本性”分歧，但雙方同意繼續對話。白宮將進一步會談的計劃描述為“關於美國收購格陵蘭協議的技術性會談”。拉斯穆森則駁斥了這一說法，稱進一步的會談旨在探討如何化解兩國之間的分歧。他還排除了美國收購格陵蘭的可能性。“這絕對不可能。這既不是丹麥想要的，也不是格陵蘭想要的，而且違反了所有國際規則，侵犯了主權，”拉斯穆森向丹麥公共廣播公司DR表示。

展現歐洲的團結

為回應美國政府的領土主張，丹麥加強了在格陵蘭的軍事部署。現在，歐洲國家也紛紛表示支持：除了德國士兵外，法國、瑞典和挪威軍人也參與了由丹麥領導的“北極耐力”軍事行動，旨在展現歐洲團結，並向美國發出信號。

據丹麥廣播公司DR報道，丹麥國防大臣特羅爾斯·倫德·波爾森（Troels Lund Poulsen）表示，此舉旨在“建立更持久的軍事存在，並增加丹麥的投入”。他表示，來自多個北約國家的士兵將以輪換制的形式駐扎在格陵蘭島。美國在格陵蘭島設有軍事基地。

柏林政界的反應

在柏林政界，向格陵蘭島派遣德國偵察小組的行動得到了廣泛支持。德國社民黨議會黨團副主席西姆特耶·默勒（Siemtje Möller）對這一舉動表示歡迎，認為這是歐洲團結的重要標志：“通過此舉，我們明確表明，歐洲已准備好承擔自身安全的責任，並采取共同行動。”反對黨綠黨也稱贊此次部署是“強有力的象征”。

國防專家薩拉·南尼（Sara Nanni）向《萊茵郵報》表示，“重要的是，除了這一聲援丹麥的這一軍事姿態外，還必須向白宮發出具體的外交威脅。只有這樣，才能阻止特朗普的瘋狂行徑。”他認為，德國總理梅爾茨（又譯默茨）必須明確表示，如果美國繼續質疑成員國的領土完整，破壞北約內部的團結，必將承擔後果。

德國聯邦議院左翼黨國防政策發言人烏爾裡希·托登（Ulrich Thoden）則批評了德國聯邦國防軍前往格陵蘭島的偵察行動：“這應該被視為日後部署軍隊的試探氣球。這是令人擔憂的升級行動。”

托登主張與歐洲伙伴一道，在政治上挫敗美國的接管計劃。他說：“歐安組織是處理此事的合適的平台，丹麥（包括格陵蘭島）和美國都是該組織的成員國。”

德國國防部長皮斯托裡烏斯對格陵蘭島爭端持“相對放松”的態度。這位社民黨政治家在德國電視一台的新聞節目示，他並不預期會出現“最糟糕的情況”，因為美國不僅包括特朗普政府，還包括國會和參議院。此外，公眾對特朗普吞並格陵蘭島的企圖支持率很低。不過，他也認為，這是一場爭奪格陵蘭島影響力的權力博弈，必須確保格陵蘭島免受他國的入侵和影響。他指出，鑑於俄羅斯和中國潛艇在格陵蘭島的活動日益頻繁，這一點尤為重要。

歐盟外交政策負責人表態

歐盟外交政策負責人卡拉斯的一位發言人周四表示，如果格陵蘭島爆發暴力沖突，德國和其他歐盟成員國可能需要應丹麥的要求提供援助。這位發言人告訴德新社，格陵蘭島是北約成員國丹麥王國的領土，因此原則上受歐盟條約第42條第7款“相互團結”條款的約束。但與此同時，該發言人強調，目前尚未考慮適用該條款，因為與美國發生軍事沖突的可能性極低，畢竟沒有人會願意與世界上最強大的軍事力量對抗。

白宮回應

白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特淡化了丹麥主導的“北極耐力”行動的影響，稱其不會影響特朗普的決策或獲得格陵蘭島的目標。她說：“總統已經非常明確地表明了他的優先事項，那就是他希望美國獲得格陵蘭島。他認為這樣做最符合我們的國家安全。”

(德新社、美聯社、路透社等）

