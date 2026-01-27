聲援伊朗？射彈壯膽？北韓下午向日本海發射不明飛行器

北韓1月4日測試高超音速導彈發射。金正恩強調：近期地緣政治危機與多項國際事件證明提升核戰爭遏止力的必要性。 圖：翻攝朝中社

[Newtalk新聞] 韓國聯合參謀本部（聯參）今（27）日下午表示，北韓向東部海域（日本海）發射至少一枚型號不明的飛行器，軍方正密切監測並分析其飛行距離、高度、速度等具體參數。日本防衛省亦偵測到類似活動，並稱其為「疑似彈道導彈的物體」向日本海方向發射，但未發布進一步警報。

《韓聯社》於當地時間16時05分發布快訊，引述聯參消息指出，此次發射方向朝向北韓半島東部海域，尚未確認飛行器確切種類，但外界普遍認為極可能為彈道導彈或其他戰略武器。這是北韓繼1月4日發射彈道導彈後的又一動作。

廣告 廣告

韓國軍方強調，已事先掌握相關發射徵兆並保持高度戒備，目前正與美國等盟友情報單位共同進行精密分析。韓國政府對北韓此舉表達強烈憂慮，認為持續的導彈試射不僅違反聯合國安理會決議，更可能進一步加劇北韓半島及周邊地區緊張局勢。

截至目前，北韓官方媒體尚未發布任何相關聲明或證實。分析人士指出，北韓近期試射頻繁，常被視為對內強化軍事威懾、對外進行戰略施壓的常見手段；特別是在國際局勢變動背景下，1月4日是在美國發動突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的隔天，此次可能與美軍重兵部署伊朗周邊有關。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

紐時專欄作家紀思道批評川普對台海危機反應軟弱 恐助長習近平攻台風險

楊宏基觀點》反腐？反撲？張又俠「老將」落馬 習主導解放軍高官權鬥大戲？