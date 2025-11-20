聲援參政權 藍擬修法排除陸配適用國籍法

（中央社記者王承中、王揚宇台北20日電）對於中配因中華人民共和國國籍問題被解除公職，國民黨團書記長羅智強今天表示，民進黨違憲打壓陸配，規範陸配是用兩岸人民關係條例，民進黨就是違法濫權打壓陸配。為保障陸配參政權，國民黨團將提修法，明定陸配參政權不受國籍法規範。

原任花蓮村長的中配鄧萬華因中華人民共和國國籍問題被解職，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分。內政部長劉世芳日前表示，國籍法第20條規定，擔任民選公職，1年內要放棄中華民國國籍外的其他國籍，這個沒有解釋的空間。

廣告 廣告

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長羅智強、首席副書記長林沛祥，以及國民黨立委涂權吉等人，今天在立法院國民黨團召開記者會。

傅崐萁表示，中華民國憲法保障人民參政權，不容賴政府踐踏，今天鄧萬華、史雪燕都是依照憲法增修條文、兩岸人民關係條例的規定，入籍台灣滿10年後，就擁有參政資格，劉世芳竟然扭曲法律解釋，用國籍法來否定、踐踏憲法。賴政府欺負基層陸配，實在是令人髮指。

傅崐萁指出，兩岸人民關係條例規定的很清楚，在國家尚未統一前，台灣地區、大陸地區都屬於中華民國。劉世芳不學無術，對於國籍法相關的漏洞，國民黨團會積極提出修法補正，讓民進黨沒有耍猴戲的舞台跟空間，因為守護台灣、推動兩岸和平是全民的期待，國民黨會全力肩負起責任。

羅智強表示，民進黨違憲打壓陸配，民進黨立委沈伯洋是最先提出陸配必須放棄對岸國籍，否則剝奪參政權的主張，內政部則按照依沈伯洋的邏輯，要求當選公職的陸配放棄外國國籍，否則解職，這是曲解法令。

羅智強指出，憲法增修條文明確規範將中華民國區分自由地區跟大陸地區，授權訂定兩岸人民關係條例，處理兩岸間的特殊狀態，這是憲法委託的特別立法。在憲法之下，大陸地區不是外國，根本沒有國籍法適用問題，規範陸配是用兩岸人民關係條例，不是國籍法，民進黨現在就是違法濫權打壓陸配。

羅智強表示，對於民進黨硬是要用國籍法來打壓陸配，國民黨團為了保障陸配的合法參政權，將會提出修法，直接修訂防小人條款，明定陸配參政權不受國籍法規範，這是國民黨堅定的立場，呼籲民進黨不要再亂搞。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱在立法院接受媒體聯訪。媒體詢問，針對國民黨團召開「賴皇帝欺負小陸配」記者會，民進黨團看法為何。

鍾佳濱說，如果說賴總統欺負小陸配，請問國民黨，國民黨主席可以去拜叛將，但對於具有陸配身分的黨員卻不能喊統一，代表國民黨是典型的雙標

鍾佳濱表示，各界可以理解，不能喊統一、不應該表現要統一，這是台灣的主流民意，國民黨開鍘喊統一的黨員，卻又容許國民黨主席去拜中華民國的叛將，這樣的雙標讓人難以理解，國民黨到底用什麼標準來自我要求，更不要說拿這個標準去要求內政部，或是要求其他的行政部門了。（編輯：翟思嘉）1141120