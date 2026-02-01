聲援墾丁梅花鹿被酸「蹭流量」 米可白反擊：辛苦你們了

【緯來新聞網】藝人米可白長期關心動物議題，多次為毛小孩發聲，然而昨（31日）感嘆墾丁針對梅花鹿的捕獸夾、山豬吊，「聽起來溫柔，但痛的從來都不是人類」，一番發言卻被部分網友認為是在「蹭」，甚至口出難聽話，讓她無法接受，忍無可忍反擊了。

米可白長期關懷動物議題，多次為毛小孩發聲。（圖／翻攝自米可白臉書）

米可白昨天在臉書提到，墾丁的「鹿災」，帶來農作物損害與行車風險，於是國家公園設下陷阱、圍網，但這些被稱為「人道捕獸夾」、「友善山豬吊」的方式，聽起來溫柔，但被夾住的那一刻，痛的，從來都不是人類，不禁思考這樣的設置，是否真的符合當地的生態狀況。



不料，米可白的發文引發部分網友撻伐，在許多社團攻擊，為此她今天發文，提到有人酸她是看到「動物」有流量，就開始積極發文，她認真了一下，反擊：「如果你要攻擊我，請至少找一個更合適的理由」，而且生命本來就沒有貴賤之分，「動物中了山豬吊、捕獸夾、圍網而受傷、死亡，難道還要先分清楚，他是什麼動物，才值得被心疼嗎？」

米可白為墾丁梅花鹿發聲，被部分網友認為是在「蹭流量」。（圖／翻攝自米可白臉書）

「我很慶幸自己是個演員，收入來自拍戲」，米可白表示，她沒有募款救犬貓，不需要靠流量賺錢，不需要申請政府的補助，也不需要任何選票，只是單純想替這些孩子說話，即便因此被攻擊謾罵「瘋婆子」、「爛東西」，她只能說一句：「辛苦你們了」。



米可白強調，她會繼續站在孩子的角度說話，不選邊、不對立，「真正該被檢視的，從來不是哪一種動物，而是制度的管理失能，以及人類做出的選擇」。她認為，任何生命都無法選擇自己的出生，也無法決定自己是否會被貼上「問題」的標籤，只希望這個世界，能對生命多一點理解，多一點良善。

