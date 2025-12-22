聲援奏效 曾拍新疆集中營中國青年關恆 不用被遣送烏干達
據知情人士透露和媒體報導，聯邦移民當局已撤銷了旨在將中國籍政治庇護申請人關恆遞解至非洲烏干達的動議。此外，根據國土安全部(DHS)最新發布的指導意見，未來將不再尋求將中國籍人士送往該國。
編輯推薦
中國青年關恆遭ICE逮捕 曾拍新疆集中營 恐驅逐烏干達
曾拍攝新疆集中營 關恆入美求庇護面臨遣送 獲聲援
現年38歲的關恆2020年隻身進入中國新疆，拍攝了部分可被用於指控中國當局在當地大規模拘禁少數民族的影像證據。2021年，關恆經巴哈馬渡海抵達美國，公開了影片並尋求政治庇護。今年8月，關恆在一次原本並未針對他的移民執法中連帶被捕，而在12月15日的移民法庭首次開庭時，移民當局提出一項動議，要求法官終止庇護案件並將關恆遣送至與中國關係密切的烏干達。
由於關恆的行動觸及了中國當局最高級別的敏感神經，一旦被直接遣返或被烏干達當局移送至中國，他將必然面臨嚴酷對待，因而在關恆案件的消息曝出後，迅速得到世界主要媒體和社群的關注。國務院和國會應對中共競爭戰略特別委員會(Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party)分別致信法庭和國土安全部，闡明對關恆命運的關注；而根據本報此前的報導，紐約部分活動人士在開庭當日亦趕赴關押地點聲援並探視關恆。
關恆的代理律師陳闖創19日發布消息，稱當局已撤回了將關恆遣送烏干達的動議，律師團隊則已開始向法庭申請保釋。根據目前的法律流程，關恆將得以暫時留在美國，在人身安全有所保障的情況下等待庇護案件開庭。而如果保釋獲批，他將重獲自由。
陳闖創在接受本報專訪時透露，動議是聯邦方面主動撤銷的。律師團隊當時正在準備反對遣送烏干達的辯護材料，但尚未提交給法庭，即已收到了控方撤銷動議的通知。他認為，公眾參與和輿論呼籲很可能為關恆命運的扭轉起到了重要作用。
據介紹，「烏干達動議」源自一項美烏庇護合作協議(ACA)，該協議授權移民當局將無法返回母國的庇護申請者遞解至烏干達，並由烏干達當局承諾保護他們的安全。川普政府今年1月就任後，先後與宏都拉斯和烏干達簽署了這種合作協議，用以快速驅逐來自拉丁美洲和非洲的非法移民。今年10月31日，聯邦移民上訴委員會作出了一項不利於庇護申請者的判例，而從12月初開始，全國各地的移民執法當局開始利用這一判例大規模提出遣送動議。陳闖創表示，在大約半個月的時間內，已有數千名來自中國的庇護申請者被當局提議遣送烏干達，而這種動議通常僅在移民「大庭」開庭前兩周內提出，導致辯方的應對時間緊張。而原定於12月中旬出庭的關恆，不巧正趕上了這一輪風潮。
陳闖創透露，幾乎與關恆的「烏干達動議」被撤銷同時，國土安全部發布了一則內部指導文件，要求未來僅遣送非洲籍非法移民至烏干達，不再嘗試送中國人至該國，這表明關恆案件並非「特事特辦」。而據他私下了解，關恆事件引發如此廣泛的輿論震動和美國政府關注，在國土安全部內部也引起了高層關注，並及時為「將中國人遣送至烏干達」這種前所未聞的政策踩下了煞車。
關恆的命運最初由紐約機構「中國人權」報導，隨即得到國際主流媒體的廣泛關注，「華爾街日報」甚至刊發社論，用關恆的命運拷問美國價值的所在。陳闖創認為，大規模針對中國籍人士提出「烏干達」動議很可能是移民當局內中下級官員的決定，未成想正遇到關恆事件，捅了馬蜂窩。而事件能如此迅速地回到正軌，得益於社會倡導、新聞監督以及政府內部糾偏力量的迅速介入並形成合力。
