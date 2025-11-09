聲援李卓人、鄒幸彤 民團西門町發聲籲無條件釋放

（中央社記者呂佳蓉台北9日電）台灣人權促進會等民間團體與香港支持者今天傍晚在台北西門町聚集，聲援被羈押、面臨遭控國安法的前香港支聯會正副主席李卓人與鄒幸彤，要求港府無條件釋放。

曾任已解散的香港支聯會（香港市民支援愛國民主運動聯合會）正副主席的李卓人與鄒幸彤，2021年9月9日被控「煽動顛覆國家政權」後遭逮捕、還押。被捕後4年間，2人多次申請保釋但遭拒絕，至今已還押超過1400天。

原訂於2025年11月11日開始的審訊，如今將再度延期至2026年1月22日進行。

往年「六四」天安門事件週年，香港支聯會都會在香港維多利亞公園舉辦六四紀念活動。反送中運動爆發後，中共政府頒布「港區國安法」嚴厲治港，每年盛大的紀念六四活動就此銷聲匿跡，只剩零星悼念。支聯會的訴求除了支持民運外，也包含結束一黨專政，而李卓人、鄒幸彤被控違反國安法，兩人均因民主人權身陷囹圄。

由台灣人權促進會、國際特赦組織台灣分會、全國金融業工會聯合總會、台灣勞工陣線協會、民間司法改革基金會、西藏台灣人權連線、華人民主書院、香港邊城青年等民間團體，與香港支持者舉行的「台灣聲援李卓人、鄒幸彤被控煽動顛覆國家政權」活動，今天傍晚在台北捷運西門站6號出口舉行。

活動由上述民間團體代表與人士輪番演講，主辦單位在地板上鋪上以維多利亞公園為背景的的大帆布，布條上以蠟燭排出「8964」的字樣，現場也有民眾手持著蠟燭，駐足專心聆聽著演講。民團手舉聲援字牌，現場高呼「言論自由無罪」、「和平集會無罪」、「立即釋放李卓人」、「立即釋放鄒幸彤」的口號。

民間團體要求，香港政府立即無條件釋放李卓人與鄒幸彤，並撤銷2人的所有控罪，同時主張和平紀念六四與倡議民主不應構成犯罪，「國家安全法」及「維護國家安全條例」（香港「基本法」第23條）等所有侵犯人權的法律也應立即停止執行，進一步廢止。

台灣人權促進會秘書長余宜家表示，和平表達意見及想法，不應被視為危害國家安全的行為。支聯會的「五大綱領」說明目標是「建設民主中國」，推進民主化，而非暴力顛覆，將和平表達意見、紀念歷史事件、倡議民主改革行為定性為「煽動顛覆國家政權」，是在破壞香港原有的民主法治制度。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎說，國際特赦組織也因國安法的通過，被迫關閉了在香港的區域辦公室，但國際特赦組織不會放棄對於香港人權的關注，更在2022年的「寫信馬拉松」活動中，凝聚全球支持者的力量聲援鄒幸彤。

人權倡議者李明哲指出，2017年9月，香港支聯會及社民連遊行前往中央政府駐香港聯絡辦公室抗議，聲援在中國被捕的自己。2022年李明哲刑滿出獄回到台灣，他說，今天卻在此聲援支聯會案的李卓人和鄒幸彤，「何其諷刺」。（編輯：邱國強）1141109