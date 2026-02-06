聲援李貞秀 國民黨：民進黨怎麼好意思厚顏指責李對台灣不忠？

李貞秀宣誓就職民眾黨立委並聲援國民黨主席鄭麗文「我是中國人」論述。翻攝李貞秀臉書



記者周志豪／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀就職後，綠營猛攻放棄陸籍問題。國民黨晚間以聲明聲援，批評「民進黨欺負李貞秀不要太過份」，並點名行政院長卓榮泰稱李的立委資格要依國藉認定，認為這是卓刻意製造討好台獨支持者的拙劣手法。

國民黨表示，李貞秀嫁來台灣已30多年，生了5個台灣之子，在立院宣誓效忠中華民國，比起潛伏在民進黨政府內拿著中華民國俸祿卻向中共提供情報的抓耙仔對得起台灣多了，民進黨怎麼好意思厚顏指責李對台灣不忠？

國民黨認為，兩岸事務由特別法「兩岸人民關係條例」規範，優於普通法「國籍法」，民進黨卻緊咬「國籍法」，想凸顯大陸是「外國」，那為何不廢兩岸關係條例、陸委會、海基會，把大陸事務歸外交部管轄？宣布台灣共和國成立？

國民黨批評，民進黨色厲內荏、柿子挑軟的吃，對外軟弱，只敢關門打李貞秀洩憤，令人不齒。

