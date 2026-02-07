聲援李貞秀 國民黨：民進黨欺負「弱女子」討好台獨支持者

民眾黨6席遞補立委3日完成宣誓就職，具陸配身分的李貞秀（左1）強調自己愛台灣、保護台灣的決心絕不比任何人少。（圖：「民眾之聲」Youtube頻道）

行政院長卓榮泰表示民眾黨不分區立委李貞秀的立委資格要依國藉認定，國民黨反批，這是卓榮泰與內政部長劉世芳為了凸顯民進黨是「台獨黨」，刻意製造討好台獨支持者的拙劣手法。(請聽AI報導)

國民黨表示，民進黨柿子挑軟的吃，卓榮泰、劉世芳只敢動員綠媒、綠嘴、民代圍剿「弱女子」李貞秀，李貞秀嫁來台灣已經30多年，生了5個台灣之子，在立法院宣誓效忠中華民國，比起潛伏在民進黨政府內拿著中華民國俸祿卻向中共提供情報的賣國賊對得起台灣多了，

國民黨指出，民進黨怎麼好意思厚顏指責李貞秀對台灣不忠？依法論法，兩岸事務由特別法「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規範，特別法優於普通法「國籍法」，今天民進黨緊咬「國籍法」，只是想凸顯中國大陸是「外國」，民進黨沒膽，只敢用欺負李貞秀來討好支持台獨分子，

國民黨直言，如果大陸是民進黨所謂的外國，民進黨為何不廢除兩岸關係條例、陸委會、海基會，把大陸事務歸給外交部管轄，同時宣布台灣共和國成立，民進黨對外軟弱，只敢用欺負李貞秀來討好支持台獨份子，令人不齒。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報。）