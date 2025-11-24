聲援沈伯洋！國際自由聯盟「譴責中國跨境鎮壓」 賴士葆扯：給川普難看

記者陳思妤／台北報導

中國立案調查民進黨立委沈伯洋，還嗆要全球通緝、終身追責，但沈伯洋無懼中國恐嚇，仍前往荷蘭海牙出席國際自由聯盟（Liberal International, LI）執行委員會，會中國際自由聯盟也通過「反制跨國鎮壓」緊急決議。然而，國民黨立委賴士葆今（24）日卻稱，沈伯洋去參加美國總統川普的敵對組織，還由他們發表聲明，「擺明是要給川普難看嘛！」

中國揚言對沈伯洋終身追責，中國官媒還嗆，要透過國際刑警組織發布紅色通緝令全球通緝沈伯洋，還說他不能出國，一出國就會被逮捕。不過，沈伯洋並不畏懼，在台灣時間12日晚間到德國國會出席聽證會作證，接著22日又現身荷蘭海牙參加國際自由聯盟第209屆執行委員會，並在國際刑事法院前拍照。

國際自由聯盟也在會中通過「譴責中國跨境鎮壓」緊急決議案，強烈譴責中國跨境鎮壓，並通過「捍衛民主與全球秩序：支持台灣的民主韌性與國際參與」決議，譴責中國在國際體系中持續打壓台灣、透過軍事與政治脅迫片面改變現狀。

不過，賴士葆今天受訪時直呼，「這個要很小心啦」，不要為了一個沈伯洋把台灣利益都賠上去了。他稱，現在跟川普關係並不好，「現在又參加一個對川普敵對組織，由他們發表聲明，擺明是要給川普難看嘛！」

賴士葆聲稱，跟川普關係已經夠緊張了，為了個人政治利益，把台灣的國家利益也都賠上去，是得不償失。

