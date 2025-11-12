聲援沈伯洋！ 民進黨喊話韓院長「請認真上班」 韓國瑜回應了





中國宣稱民進黨立委沈伯洋涉嫌「分裂國家罪」，並威脅將透過國際刑警組織在全球範圍內追捕、通緝他。民主進步黨（民進黨）今（12）日在官方粉絲專頁喊話立法院院長韓國瑜「請認真上班！」批評韓院長在中國打壓、國際挺台行動、重要人事同意權及總預算審查等多項議題上消極不作為，認為其態度影響國會功能與立委安全。對此，韓國瑜今則在粉專上分享「韓院長上工囉」影片，並寫道「老牛自知夕陽晚，但老牛也有爆發力，也知道怎麼走最穩。」

民進黨指出，面對中國宣稱對立委沈伯洋「立案偵查」，甚至官媒央視喊話要「全球抓捕」，韓院長未發聲維護國會尊嚴，「面對這樣赤裸裸的威脅挑釁時，立法院的院長韓國瑜，不發聲維護一下國會尊嚴嗎？」民進黨指出，韓院長的消極、放空、不作為、不用心主持協商，其實也不是第一次了。

綠營指過去蕭美琴副總統訪捷克期間曾遭中國跟監與威脅時，韓院長亦未表態。「當蕭美琴副總統訪問捷克被中國跟監、還差點被製造車禍時，民進黨團提案譴責，韓院長不吭聲；輪到沈伯洋委員被通緝、被威脅時，民進黨團再度提案譴責，韓院長還是不吭聲？」

此外，國際挺台先後通過，立院聲明卻難產，民進黨：「當友盟國家響應對中政策跨國議會聯盟（IPAC）號召『反對中國曲解聯合國大會第2758號決議』聲明時，身為當事人的台灣，立法院的共同聲明卻拖延超過1年」，綠營怒批「韓院長到底在幹嘛？」另外，民進黨還指出韓國瑜身為立法院長任內，NCC、大法官、中選會等重要人事同意權案屢遭杯葛，明年度中央政府總預算案一讀後也未交付委員會審查，至今已逾43天未有進展。

民進黨列出韓國瑜4大不作為「中國打壓不吭聲、國際挺台不回應、人事延宕不作為、總預算躺平不審查」，酸諷韓院長相貌堂堂、魅力十足、責任重大，既然擔任國會議長，就該一言九鼎，妥善主持議事與協商，更該在面臨外部打壓時，有效維護國會尊嚴、保護立法委員的人身安全，喊話行政院院長韓國瑜好好上班。

對此，行政院院長韓國瑜今也在粉專上，以「老牛自知夕陽晚，不待持鞭自奮蹄」回應，韓院長表示，老牛也有爆發力，也知道怎麼走最穩。「時間換來的是看得更遠的智慧，穩穩前行！」

（封面圖／翻攝《韓國瑜》粉專）

