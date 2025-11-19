聲援沈伯洋！綠委提案「譴責中共」委員會上通過 王定宇嘆：遺憾院不做
記者詹宜庭／台北報導
民進黨立委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，立法院外交國防委員會今（19日）通過臨時提案，呼籲中共應自我克制，並予以嚴厲譴責。提案立委王定宇表示，該案基本原則是不容許中國以中共的政治目的、標準對台灣任何國人進行長臂管轄、跨境鎮壓，「我們很遺憾院不做，那麼委員會應該可以來做」，呼籲中共作為大國，要以文明崛起贏得尊重，不要老是耍流氓手段。
外交國防委員會19日上午進行國防部長顧立雄專案報告，民進黨立委林楚茵、王定宇、陳俊宇、 羅美玲、 陳冠廷等通過臨時提案，提案內容為，「中共對於我國立法委員沈伯洋進行立案調查、予以通緝一事，中共對我國國人皆無管轄權，又我國屬民主國家，即便意識型態不同，人民人身安全及言論皆受中華民國憲法保障，本會委員沈伯洋受中共立案調查一事，其言論應予以維護，否則民主自由體必難存續，更是攻擊我國憲政制度之核心，本會呼籲中共應自我克制，並予以嚴厲譴責」。
王定宇在會中表示，基本的原則是不容許中國以中共的政治目的、政治標準，對台灣任何國人進行長臂管轄、跨境鎮壓，中華人民共和國沒有司法管轄權，中華民國不歸他管，「我們在我們國家範圍內、我們在自由世界中，不管任何主張皆受我們憲法保護，中華人民共和國無權以這種莫須有理由，對任何人進行這樣政治動作」。
王定宇說，「我們很遺憾院不做，那麼委員會應該可以來做，特別這次牽涉到本委員會同仁，希望這案通過，呼籲中共作為大國，要以文明崛起贏得尊重，老是耍流氓手段，你只有大，沒有任何文明可言，我們給予最嚴厲譴責」。
林楚茵也說，院會擋下，就到委員會繼續做，「我們提案挺沈伯洋，也是挺自己」。台灣有國家主權、國會主權，中國不能以政治目的羅織罪名越界干預，這本來就是朝野共同應堅守的底線，但是立法院長韓國瑜與藍白立委，明明同樣是國會議員，面對中共介入台灣立法權，卻至今仍集體沉默。她質疑，「如果連國會都不願替自己捍衛主權，是逃避？是妥協？還是已經成了中共在台的協力者沒在怕？」
