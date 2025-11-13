聲援沈伯洋？醫酸：把中國當敵國當然被追殺

▲民進黨立委沈伯洋遭中國通緝、全球追捕，總統賴清德要立法院長韓國瑜出面，維護國會尊嚴。（圖／翻攝沈伯洋臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委沈伯洋遭中國通緝、全球追捕，總統賴清德要立法院長韓國瑜出面，維護國會尊嚴，韓國瑜12日反嗆，自己生病卻要別人吃藥！精神科名醫沈政男說，民進黨把中國當成境外敵對勢力，把人家當敵國，人家當然要追殺，「韓國瑜這一記耳光，直接命中目標，打得好響亮！」

沈政男指出，「境外敵對勢力」的說法並非賴清德創造，而是源於前總統蔡英文政府時期，是民進黨在2018年九合一選舉大敗後，為轉移選舉失利焦點而導入的政治語彙，2018年蔡英文在國慶演說中首次提及「外來勢力滲透」與「假消息」問題，隔年元旦文告又強調「加強民主監督」，進而推動「國安五法」修法。之後民進黨、時代力量與基進黨提出「中共代理人」法案未果，遂於2019年底通過《反滲透法》，正式引入「境外敵對勢力」字眼。

沈政男指出，這些法案的政治目的，是將選舉失敗與假訊息掛勾，藉此鞏固支持者的「抗中」情緒。2019年蔡英文與中國領導人習近平隔空交火，台灣社會自此走向「抗中保台」路線。加上香港反送中運動爆發，讓蔡英文在2020年連任成功。

沈政男強調，其實在2016年蔡英文上任時，仍曾表達「尊重九二會談歷史事實」，顯示當時對中國並無強烈敵意，但自從民進黨將假訊息與對岸掛鉤後，兩岸緊張便急速升高。

沈政男指出，假訊息議題早在2017年「滅香事件」就被炒熱，當時純屬台灣媒體誤植，卻被指為「境外勢力」操作，顯示當局過度陰謀化。他批評，民進黨政府此後把批評者當作「中共同路人」，甚至動輒報警、檢舉假新聞，使社會陷入對立與猜疑之中。沈政男質問，如今仍延續這套「抓假訊息」模式，只會讓言論空間愈發收縮。

他並指出，後來從國外歸國、倡導「認知作戰」與「黑熊民防」概念的沈伯洋，被民進黨吸納為不分區立委，成為「抗中保台」的象徵人物。沈政男批評，這套理論毫無科學根據，只是陰謀論的翻版，例如「中共從色情片觀看頻率推測政治傾向」等荒謬說法。他強調，若這樣的言論成為主流，只會誤導社會、製造恐懼。

沈政男最後指出，民進黨應深刻反省「大罷免」失敗的原因，認清多數台灣人並不支持極端的「抗中陰謀論」。他呼籲賴清德別重蹈蔡英文覆轍，不要因滿意度短暫回升就忽視民意警訊。他直言，沈伯洋若真代表國會發表陰謀論，應向民眾交代其言論是否經立法院與社會背書，「多數台灣人並不買帳，若不調整思維，未來選舉只會繼續受教訓」。

