聲援沈伯洋 韓國瑜嗆:先廢台獨黨綱 卓榮泰妙喻2盤菜回擊
政治中心／林靜、嚴文謙 台北報導
中國以涉犯"分裂國家罪"，針對沈伯洋發布全球通緝令，賴總統喊話立法院長韓國瑜聲援，韓國瑜竟反嗆賴總統應該先"廢除台獨黨綱"，還嗆"自己生病、要別人吃藥"；對此行政院長卓榮泰以"兩盤菜"妙喻反嗆韓國瑜，對鄭麗文拜共諜、沈伯洋遭追捕兩盤菜，都要繼續沉默容忍，吞下去嗎？
總統賴清德（11.11）：「期待韓國瑜院長，能夠站出來維護國會尊嚴，應該率領跨黨派委員，來聲援沈伯洋委員。」
賴總統公開聲援沈伯洋 （圖／民視新聞）民進黨立委沈伯洋，遭中國發布全球通緝令，總統賴清德公開聲援、更喊話立法院長韓國瑜，身為議長應該挺身保護國會議員，沒想到韓院長砲口沒對外，反而對準賴總統。
立法院長韓國瑜：「真的是自己生病讓別人吃藥，一張桌子有四隻腳，台灣的安全也是四隻腳，賴總統跟民進黨，打斷了三隻腳，你民進黨的台獨黨綱放在這裡，如何保護中華民國，中國大陸為境外敵對勢力，你如何維護兩岸和平，呼籲賴清德總統，解鈴還需繫鈴人。」
行政院長卓榮泰：「這個桌子上面也有兩盤菜，一盤是中國國民黨的主席，去參加一個祭拜共諜的活動，另外一盤菜就是，中國發動全球的追捕，要針對中華民國的國會議員沈伯洋，難道這兩盤菜，韓院長都要沉默地容忍，沉默地吞下去嗎。」
卓院拿"兩盤菜"妙喻、反嗆韓院長的四隻腳，痛批韓國瑜言行令人難以認同。中國發布紅色通緝延燒，民進黨團幹事長鍾佳濱更揭露，上個月底就已向韓院長建議提"譴責案"、卻遭藍營大黨鞭傅崐萁擋下、如今韓院長非但不聲援，還反要賴總統廢台獨黨綱，質疑是在跟新任主席搶著親中嗎？
聲援沈伯洋 韓國瑜嗆:先廢台獨黨綱 卓榮泰妙喻2盤菜回擊（圖／民視新聞）民進黨團書記長陳培瑜：「因為韓院長你今天，選擇跟加害人站在一起，是不是他開始要跟鄭麗文互別苗頭，要搶奪跟中國，中國共產黨對話的主要發聲權。」
陸委會主委邱垂正：「中共對台灣沒有管轄權，我們就算在其他國家的國人也放心，因為其他特別是自由民主國家，尊重人權的國家，都不會去引渡這種政治犯。」
陸委會強調將跟國際友盟合作、研議反制作為，"自己的立委自己保護"，政府更要守護每位台灣人，人身安全不該受極權國家任意威脅恫嚇。
原文出處：賴總統聲援沈伯洋 韓國瑜嗆：你先廢台獨黨綱 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
更多民視新聞報導
支持林岱樺綠營有不同聲音？ 林佳龍：我挺的是制度而非個人
駁斥與吳釗燮不合 林佳龍：那都是想要「挑撥離間」
翁曉玲質詢又出金句 竟護航中國「難道會亂抓犯人？」
其他人也在看
鄭追思惹議 侯漢廷嗆：綠才拜共諜
國民黨主席鄭麗文參加白色恐怖受難者秋祭活動，綠營持續抨擊她追思共諜，閣揆卓榮泰11日表示，鄭麗文不顧社會輿論堅持出席該活動，與人民距離太遠，看不出鄭帶領的國民黨如何保衛中華民國；新黨台北市議員侯漢廷反嗆，鄭是去紀念思想犯與冤假錯案，真正祭拜共諜的是民進黨。中時新聞網 ・ 1 天前
新聞眼／又切換戰鬥模式 卓揆的橄欖園在哪
行政院長卓榮泰日前面對ＮＣＣ四位委員被提名人全被封殺，才抱怨「整個橄欖園一半都遞出來了，仍然沒有得到善意回應」。但話才說...聯合新聞網 ・ 1 天前
高齡族最易受騙？中嘉陪長輩學會「停看聽」
面對詐騙手法層出不窮，銀髮族因接收資訊來源多元且判讀不易，容易成為假訊息和詐騙的主要受害族群品觀點 ・ 1 天前
寬頻公司推廣媒體識讀 培育高齡志工投入社區防詐隊
為發揮媒體社會責任，中嘉寬頻－三冠王．雙子星持續深入社區進行媒體識讀宣導，今年11月起與台南市志願服務推廣中心合作舉辦為期六周的媒體識讀系列課程，除邀請專業師資分享生活化的情境，避免長輩被詐騙以外，11日最後一堂課更整合所學讓長輩上台即興演出防詐短劇，在輕鬆趣味當中為學習畫下句點；主辦單位也頒發22位高齡志工結業證書，為社區防詐隊增添生力軍。近年詐騙與假消息層出不窮，根據美國普林斯頓教授傑斯調查，逾65歲以上長輩愛轉傳假新聞是年輕人的7倍；中嘉寬頻－三冠王．雙子星團隊除持續深入社區進行媒體識讀宣導，今年11月也結合台南市志願服務推廣中心，鎖定高齡長輩規劃了系列課程，邀請義守大學教授侯政男、長榮大學助理教授張瑛玿、崑山科大副教授莊岳峰等專家學者來拆解詐騙，讓大家學會如何分辨 ...台灣新生報 ・ 1 天前
分局長防詐經驗同分享 地政守護民眾共防詐
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】近期不動產詐騙案件新聞層出不窮，且普發一萬元現金正如火如荼的進行發放中，而詐騙集團 […]民眾日報 ・ 1 天前
詐團稱「普發1萬遭盜領」再騙106萬 受害者氣炸：容易相信
全民普發1萬元陸續到帳，詐騙集團也「緊跟時事」，有民眾接到「板橋郵局」來電稱其普發1萬遭人冒領，假警察、假檢察官在LINE群組要求「財產清查」，導致該民眾損失106萬元。中天新聞網 ・ 15 小時前
賴總統喊話韓國瑜應聲援沈伯洋 藍白批情勒
中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球...聯合新聞網 ・ 1 天前
PCB軍團亮6顆紅燈起飛！富喬攻頂刷新高價 這檔「上沖下洗逾18%」衝出連6漲
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（12）日開高走高，終場漲162.14點，收在27,947.09點，漲幅0.58%，由於AI伺服器、資料中心與邊緣運算需求激...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
簡廷芮爆偷情王品澔！和粿粿分享「羞羞小祕密」藏不住 王子曖昧留言成證據
粿粿被老公范姜彥豐爆出婚內出軌王子（邱勝翊），關鍵點就是今年3、4月的美國行，業界盛傳其實偷情的不止粿粿、王子，而是「2對」，另一對直指簡廷芮與王品澔，雖簡廷芮已發出聲明否認，老公賴冠儒也力挺，但仍止不住繪聲繪影。鏡報 ・ 1 天前
冤枉蔣萬安！台北出太陽 這群人被要求道歉
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來襲，北北基桃部分民眾引頸期盼停止上班課，不過台北市11日、12日均正常上班課，大批網友當晚湧進市長蔣萬安臉書痛罵「蔣不聽」、「咕嚕咕嚕」、「殺假boy」，不過，台北...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
中國嗆抓沈伯洋！韓國瑜反要賴清德撤「敵對勢力」：民進黨打斷3隻腳
中國公安立案調查民進黨立委沈伯洋，更揚言全球通緝。總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。韓國瑜今（12）日受訪表示，台灣安全有四隻腳，但賴清德與民進黨打斷其中三隻腳。他呼籲，總統應廢除民進黨台獨黨綱、重新建立立法與行政的良好關係，此外更要撤回中國為敵對勢力的宣稱，同時鞏固美台關係。韓國瑜強調，這才是解決之道，而非消費沈伯洋以轉化為藍綠鬥爭。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
都更困境多 全國300件核定案件遲未開工 侯友宜表態了
都更面臨現實諸多困境，議員王威元指出，現行營建成本遠高於都更權利變換公式的估算，導致實施者卻步不前。全國目前有300件已核定案件遲遲未開工，甚至出現住戶想都更卻找不到廠商願意承接的窘境。新北市長侯友宜強調，市府積極主動協助市民進行老舊房屋都更，都更案必須結合跨局處專業意見並經嚴格審核。中時新聞網 ・ 10 小時前
網謠傳捐巨資交換蕭美琴IPAC演講 2男被依違反社維法送辦
副總統蕭美琴近日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說，日前已搭機返台。網傳不實訊息指稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，另有不實哏圖散布。刑事局中廣新聞網 ・ 11 小時前
投縣議會定期會閉幕 明年總預算案過關
南投縣議會第二十屆第六次定期會昨（十二）日圓滿閉幕，縣長許淑華感謝縣議會的支持，如數通過明年度總共約三百五十一億元的年度總預算案，許縣長強調指出，縣府明年會依照縣議會通過的各項議案，全力推動各個面向的縣政要務。許縣長指出，本次會期議員們提出了五十幾個議案，很多議員希望透過明年在新財劃法下，增加的中央統籌分配稅款推動相關建設，明年度在確定中央各項補助預算額度後，將會連同她已宣布的老人長輩健保費由縣府負擔案，一併在明年度的追加預算去落實推動，盡可能來滿足每位縣民鄉親對縣府的期待，再次感謝南投縣議會對縣政府的支持。南投縣鳳凰颱風災害應變中心已一級開設，十一日一早並召開防災整備應變工作會議。許縣長在縣議會開議前受訪時表示，十一日晚間決定十二日照常上班上課的決策，係依據中央氣象署提 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
與谷立言會面 鄭麗文：台美關係重要盼美方持續支持
（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨主席鄭麗文今天與美國在台協會（AIT）處長谷立言會面，鄭麗文表示，台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持；唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。中央社 ・ 11 小時前
川習會未談台灣 吳志中：台灣不應成為雙邊會談籌碼
（中央社記者楊堯茹台北12日電）外交部政務次長吳志中接受捷克媒體專訪表示，捷克是台灣的重要民主夥伴，期盼捷克新政府延續並深化雙邊關係。而川習會未談及台灣，吳志中強調，台灣不應成為任何雙邊談判的籌碼。中央社 ・ 11 小時前
投票挺街舞、拿券吃美食！ 桃食安心舞動健康嘉年華11月10日起全民線上應援開跑！
圖說: 11月10日至21日開放「街舞人氣初選線上投票」，民眾可透過桃園市民卡APP觀賞影片投票拿摸彩券，看影 […]民眾日報 ・ 10 小時前
宏國德霖科大54週年校慶 學子奪金連連 越南生張柏香榮獲僑委會頂尖獎學金
圖說: 宏國德霖科大54週年校慶 學子奪金連連 越南生張柏香榮獲僑委會頂尖獎學金 【記者蔡富丞／台北報導】宏國 […]民眾日報 ・ 10 小時前
韓親上火線回擊賴「打斷台灣安全3隻腳」 他大讚：漂亮！
民進黨立委沈伯洋日前遭大陸公安立案調查，總統賴清德昨（11）日喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、率領跨黨派委員聲援沈，而在今天，韓親上火線批評賴消費沈。對此，新黨台北市議員侯漢廷直呼「漂亮」，韓國瑜公正的提出看法、開藥方，算是最為正直的表現。中時新聞網 ・ 11 小時前
郵政壽險90週年，舉辦「郵政壽險歡慶90週年好禮大放送」活動，歡迎民眾踴躍參與！
圖說：郵政壽險 歡慶90 【記者羅伯特／綜合報導】中華郵政公司為感謝民眾長期支持與愛護並鼓勵民眾規劃保險保障， […]民眾日報 ・ 10 小時前