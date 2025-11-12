政治中心／林靜、嚴文謙 台北報導

中國以涉犯"分裂國家罪"，針對沈伯洋發布全球通緝令，賴總統喊話立法院長韓國瑜聲援，韓國瑜竟反嗆賴總統應該先"廢除台獨黨綱"，還嗆"自己生病、要別人吃藥"；對此行政院長卓榮泰以"兩盤菜"妙喻反嗆韓國瑜，對鄭麗文拜共諜、沈伯洋遭追捕兩盤菜，都要繼續沉默容忍，吞下去嗎？

總統賴清德（11.11）：「期待韓國瑜院長，能夠站出來維護國會尊嚴，應該率領跨黨派委員，來聲援沈伯洋委員。」

賴總統公開聲援沈伯洋 （圖／民視新聞）民進黨立委沈伯洋，遭中國發布全球通緝令，總統賴清德公開聲援、更喊話立法院長韓國瑜，身為議長應該挺身保護國會議員，沒想到韓院長砲口沒對外，反而對準賴總統。

立法院長韓國瑜：「真的是自己生病讓別人吃藥，一張桌子有四隻腳，台灣的安全也是四隻腳，賴總統跟民進黨，打斷了三隻腳，你民進黨的台獨黨綱放在這裡，如何保護中華民國，中國大陸為境外敵對勢力，你如何維護兩岸和平，呼籲賴清德總統，解鈴還需繫鈴人。」

行政院長卓榮泰：「這個桌子上面也有兩盤菜，一盤是中國國民黨的主席，去參加一個祭拜共諜的活動，另外一盤菜就是，中國發動全球的追捕，要針對中華民國的國會議員沈伯洋，難道這兩盤菜，韓院長都要沉默地容忍，沉默地吞下去嗎。」

卓院拿"兩盤菜"妙喻、反嗆韓院長的四隻腳，痛批韓國瑜言行令人難以認同。中國發布紅色通緝延燒，民進黨團幹事長鍾佳濱更揭露，上個月底就已向韓院長建議提"譴責案"、卻遭藍營大黨鞭傅崐萁擋下、如今韓院長非但不聲援，還反要賴總統廢台獨黨綱，質疑是在跟新任主席搶著親中嗎？

賴總統聲援沈伯洋 韓國瑜嗆：你先廢台獨黨綱 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆

聲援沈伯洋 韓國瑜嗆:先廢台獨黨綱 卓榮泰妙喻2盤菜回擊（圖／民視新聞）民進黨團書記長陳培瑜：「因為韓院長你今天，選擇跟加害人站在一起，是不是他開始要跟鄭麗文互別苗頭，要搶奪跟中國，中國共產黨對話的主要發聲權。」

陸委會主委邱垂正：「中共對台灣沒有管轄權，我們就算在其他國家的國人也放心，因為其他特別是自由民主國家，尊重人權的國家，都不會去引渡這種政治犯。」

陸委會強調將跟國際友盟合作、研議反制作為，"自己的立委自己保護"，政府更要守護每位台灣人，人身安全不該受極權國家任意威脅恫嚇。

