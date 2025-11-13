聲援沈伯洋？韓國瑜自比老牛奮蹄引朝野攻防

▲民進黨立委沈伯洋遭中國通緝，揚言只要敢出國就會面臨全球追捕，但他仍出國赴德國國會演講。（圖／NOWnews攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委沈伯洋被中國列為「台獨頑固份子」，涉犯分裂國家罪，央視也公開表示，將透過國際刑警組織等管道，展開全球抓捕、通緝沈伯洋。消息一出，沈伯洋不以為然，強調國際引渡沒有辦法針對政治犯，因此昨（12）日依舊現身德國國會進行演講，並表示自己被中國列入通緝名單，只因為他從事和假訊息相關的學術研究。而總統賴清德也喊話立法院長韓國瑜應該站出來，跨黨派聲援立委，引起社會關注。《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理今（13）日政治關注焦點。

📌沈伯洋赴德國國會！用一口流利英文捍衛民主價值 演講畫面曝光

被中國通緝的沈伯洋不甩警告，依舊飛出國赴德國國會參加「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，並在現場發表演講。他全程使用英文表示，最近被中國警告，如果他出國就會面臨全球抓捕，只因為他從事和「假訊息」相關的學術研究，以及在台灣努力推動公共教育。但現在他就坐在德國國會，為研究、國家、言論自由發聲，捍衛雙方共同珍惜的民主價值。

📌影／賴清德喊韓國瑜聲援沈伯洋！本尊不甩：自己生病叫別人吃藥

面對沈伯洋被通緝，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜，應該站出來維護國會尊嚴，因爲沈伯洋是在捍衛國家主權。對此，韓國瑜不領情直言，「我很想講我心裡的話，今天一個人生病，讓別人吃藥」，並以「桌子有4隻腳」形容台海安全的4重點，保護中華民國、保護民主自由、維護台美關係、維護兩岸和平。但現在已經有3隻腳被民進黨政府破壞，呼籲解鈴還須繫鈴人。

📌影／韓國瑜轟賴喊撤敵對勢力 卓榮泰辣嗆：中國這兩盤菜你吞嗎？

立法院長韓國瑜公開露面回應，稱台灣安全如桌子四隻腳，保護中華民國、民主自由，維護台美關係與兩岸和平，賴清德就打斷三隻。消息一出，行政院長卓榮泰反問，桌上有兩盤菜，一盤是藍營主席祭拜共諜，一盤是中國全球追捕沈伯洋，「都要沉默地吞下去嗎？他應該給國人一個明確的說法」。

