聲援白海豚！台中女議員被問是否加入民眾黨 她嘆：一個人確實很辛苦

台中市南屯區33歲無黨籍議員吳佩芸，過去曾是政黨時代力量一員，近來因民眾黨積極布局下屆台中市議員選舉、對外招兵買馬，傳出有意招募吳佩芸加入民眾黨。吳佩芸今（27）日上午參與「搶救白海豚」行動時，被問及是否考慮加入民眾黨，她回應表示，只要是能夠一起合作、推動進步的事情，「都是一個好的方向」。

監督施政聯盟、台灣媽祖魚保育聯盟等多個NGO團體，今日上午前往台中市政府廣場抗議台中港區擴建外廓防波堤，質疑工程將危害白海豚棲地與族群生存。

吳佩芸與好友、時代力量台中黨部執行長鄒明諺都到場聲援。吳佩芸指出，台中市早在2017年即曾發現白海豚產子紀錄，市府也曾承諾推動多元保育白海豚棲地，但在台中港開發過程中，無論都發局或農業局，皆未清楚說明相關保育意見。

她指出，市府一方面興建台中海洋館、設立白海豚專區，教育市民保育觀念，另一方面卻推動擴建防波堤、侵害白海豚棲息環境，政策前後矛盾，「相當離譜」。

活動結束後，吳佩芸被問及是否加入民眾黨一事。她坦言，面對藍綠兩大黨夾殺，過去4年一路走來相當辛苦，單憑個人力量有限，因此任何能夠合作、共同推動進步的機會，對她而言都是正向的方向。她強調，推動南屯的改革與進步，始終是她從政的核心目標，未來無論是進步政黨或公民團體，只要在政策與法案上理念相近，都不排除合作。

