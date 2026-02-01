聲援緬人 民團籲保障居留權

「台灣聲援緬甸聯盟」1日在捷運南勢角站舉行「緬甸政變5周年記者會」，控訴滯台緬人面臨沒有工作、沒有收入、甚至無法看病的窘境，呼籲台灣政府應積極協助滯台緬人盡速申請臨時外僑登記證，保障滯台緬人人權。（柯毓庭攝）

「台灣聲援緬甸聯盟」1日在捷運南勢角站舉行「緬甸政變5周年記者會」，控訴滯台緬人面臨沒工作、甚至無法看病窘境，呼籲台灣政府應積極協助滯台緬人盡速申請臨時外僑登記證，保障滯台緬人人權。

台灣聲援緬甸聯盟代表杜可可指出，緬甸人多透過留學或依親管道來台，目前約50餘名滯台緬人因戰爭需要申請延長居留證，他們只是想要臨時避難，但申請時常被以資料不齊為由駁回，但政府又不說清楚資料不齊之處，導致申請被一延再延。

杜可可說，其中最年長的80餘歲老先生，2年多前輾轉來台投靠嫁到台灣的女兒，因曾在緬甸坐牢，出獄後怕再被緬甸政府抓回牢中而逃到台灣，因沒有簽證無法工作，也無法申請健保補助，希望政府協助解決，讓滯台緬人好好生活。

聯盟指出，緬甸軍方至今未停止對緬甸人民的迫害與暴行，逮捕並監禁超過3萬名政治犯，更對平民發動戰爭，造成數百萬人流離失所，甚至舉辦假選舉，從暴力掌權的軍人搖身變成民選政府，而自詡人權立國的台灣政府卻未提供緬甸民眾實質協助。

聯盟指控，台灣政府雖在民國112年通過「臨時外僑登記證」庇護專案，聲稱「Taiwan Can Help」，要延長滯台緬人簽證，但2年多來申請的個案卻沒有1個過關，質疑「移民署在做什麼？」批評台灣政府甚至認為緬甸已無戰爭、欲將滯台緬人遣返，呼籲應盡速審查個案，保障滯台緬人人權。

來自緬甸的賀同學出國念書10餘年，因戰爭至今未歸國，她擔心被軍政府盯上，戴著帽子、口罩淚訴，年過6旬的父親目前仍隻身在緬甸，由於戰爭導致網路斷訊，她數個月才能聯繫父親1次，台灣人民可能很難想像這種日子，但這卻是緬甸人的日常。

她說，緬甸人無法單靠自己奮戰，不少緬甸民眾因戰爭流離失所、輾轉來到台灣，希望台灣政府可以盡力協助緬甸人民，直到他們真正獲得自由。