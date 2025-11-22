聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。
國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。
國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。
黃香菽總召指出，市府大動作發新聞稿刻意切割，只敢強調李有財「過去曾被國民黨開除」，卻隻字不提他隨後加入民進黨，與民進黨間的種種連結。事實上，早在2018年李有財就遭國民黨開除黨籍，2022年參加民進黨議員初選落敗，之後以無黨籍身分參選里長；2023年還陪同民進黨立委邱志偉站路口拜票；2024年參選民進黨全國黨代表。
而日前李有財自家茶行開幕，代表市長出席的市府民政局長閻青智還站在旁邊剪綵，民進黨立委邱志偉、賴瑞隆等人也都到場祝賀，這些都有網路上公開的影片及照片佐證，李有財更與民進黨立委邱志偉一起掛聯合服務處；11月2日，民進黨市長參選人、立委許智傑還在臉書公開貼出李有財上台力挺他的照片。這一連串與綠營緊密往來的紀錄，市府卻選擇性視而不見，硬要把一個被國民黨開除的人往「藍」裡抹？
幹事長許采蓁也質疑，市府隻字不提直到昨日李有財都還是民進黨籍，卻反而對只拿出一張「多年來公開存在」的文宣圖卡的陳菁徽委員喊告，還再加碼動用行政資源攻擊監督的民意代表。若不是心虛，又是什麼原因？且根據媒體揭露，李有財父子經營環保科技公司，4年來有13次因違規堆置廢棄物造成2場火警，僅被罰67萬餘元，5次罰款遭強制執行才繳，其中還有10萬餘元沒繳，引發外界質疑，這些難道也是媒體對市府的抹黑攻擊？
許采蓁強調，陳菁徽本於職責，揭露執政黨與地方涉弊人士之間盤根錯節的關係，是為了捍衛高雄的環境正義，也是有所憑據的合理質疑。市府動輒以司法手段恐嚇民意代表，並結合行政資源發動政治攻擊，企圖製造寒蟬效應，只會讓市民看得更清楚：陳其邁市府面對爭議時，選擇的是打壓質疑聲音，而非就事實向外界說明釋疑。
