聲援陳菁徽！國民黨呼籲陳其邁「停止政治操作及濫訴，徹底清查」
國民黨立委陳菁徽因在臉書揭露，涉嫌亂倒垃圾的李有財，過去曾在臉書張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，遭市府揚言提告。對此，國民黨高雄市議會黨團呼籲，停止政治操作及濫訴，徹底清查，才是市府應有的態度。
國民黨高雄市議會黨團表示，陳菁徽只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，呼籲市府，停止政治操作及濫訴，不要再轉移焦點，應正視傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。
總召黃香菽指出，市府大動作切割，隻字不提李有財與民進黨間的連結。二Ｏ一八年李有財遭國民黨開除黨籍，二Ｏ二二年參加民進黨議員初選落敗，以無黨籍參選里長；二Ｏ二三年陪同民進黨立委邱志偉站路口拜票；二Ｏ二四年參選民進黨全國黨代表，且李有財自家茶行開幕，民政局長閻青智站在旁邊剪綵，邱志偉、賴瑞隆等人也到場祝賀，一連串與綠營緊密往來的紀錄，市府卻視而不見。
幹事長許采蓁質疑，市府除喊告，還加碼動用行政資源攻擊監督的民意代表，若不是心虛，又是什麼原因？根據媒體揭露，李有財父子經營環保科技公司，四年來十三次因違規堆置廢棄物造成兩場火警，僅被罰六十七萬餘元，五次罰款遭強制執行才繳，其中還有十萬餘元沒繳，引發外界質疑，這難道是媒體對市府的抹黑攻擊？陳菁徽是為捍衛高雄的環境正義，也是有所憑據合理質疑。
國民黨高市黨部主委柯志恩直言，在李有財開的茶行中，有非常多民進黨與他緊密站在一起。自己過去和美濃大峽谷案某議員特助站一起，就被說是自導自演，那這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？標準要一致。
柯志恩強調，這是民進黨籍里長涉案，應由民進黨籍澄清清楚，無論如何，對未來環境的保護，黨團大家都應該齊力幫忙，針對亂倒垃圾的情形，市府要祭出嚴重的裁罰，才有辦法讓我們的環境永續、更乾淨。
其他人也在看
藍委竟誣賴陳其邁「力挺垃圾山主謀」 邱議瑩嗆潑髒水：支持提告
即時中心／高睿鴻報導太可惡！高雄著名景點「月世界」本因自然景觀特殊，常吸引許多觀光客造訪；但最近卻驚傳，有不肖業者濫倒大量廢棄物，致該處接連被發現數層樓高的「垃圾山」，誇張行徑令人髮指。不料，有些政治人物竟還趁機發動政治攻擊，如國民黨立委陳菁徽就發文猛轟高雄市長陳其邁，指後者曾支持本案主嫌李有財，遭高市府回嗆抹黑、並揚言提告。對此，民進黨立委邱議瑩也表示，她支持陳其邁提告。民視 ・ 21 小時前
月世界垃圾山主嫌和綠民代站一起 柯志恩：是否也該稱自盜自演？
「月世界」垃圾山主嫌李有財黨籍由藍轉綠，昨晚民進黨高市黨部火速對他開除黨籍，國民黨立委柯志恩今天受訪表示，當初美濃大峽谷...聯合新聞網 ・ 1 天前
直闖邱議瑩本命區！林岱樺旗山造勢逾萬人力挺 自嘆「不是好命子」批檢調殺人滅口
民進黨高雄市長初選白熱化，身陷詐領助理費案的立委林岱樺積極爭取提名，今（11/22）天下午她在黨內對手邱議營的本命區旗山舉辦造勢活動，主持人喊出現場破萬人。林岱樺在致詞時表示，自己為高雄奉獻25年青春，把最艱困的戰場，經營成現在的深綠鐵票區，她慨嘆，自己不是好命子，現在民調第一，就被檢調斷手斷腳、殺人滅口，希望鄉親給她、給高雄的未來一個公道。太報 ・ 19 小時前
旗山造勢湧2萬人！林岱樺控檢「殺人滅口」：斷手斷腳才能比賽
爭取參選2026年高雄市長的綠委林岱樺今在旗山舉辦造勢活動，現場湧入2萬人。林岱樺表示，初選就像馬拉松，但她卻要斷手斷腳才能比賽，高雄地檢署還對她下封口令，「這就是所謂的殺人還要滅口」，希望鄉親們能夠幫她討回公道。中天新聞網 ・ 20 小時前
延續岡山氣勢！林岱樺今挺進旗山匯聚人氣 主持人宣布到場民眾破萬
林岱樺隨即於社群平台貼出現場實況照片，表示她25年來一心為高雄，也坦蕩接受市民檢驗，表示有鄉親正義的聲援，她會愈戰愈勇，今天都是有情有義的高雄人，在旗山站出來力挺。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 1 天前
解決「美濃大峽谷」！林岱樺對亂倒垃圾宣戰：不只重罰更要重賞
民進黨立委林岱樺今天（22日）在旗山舉辦造勢活動，現場湧入2萬人。她承諾要讓鄉親們安居樂業，並指自己解決了美濃大峽谷的問題，未來當上市長後，針對廢棄物非法傾倒的問題，不只重罰，更要重賞，若民眾檢舉，市府最高給一百萬的破案獎金，讓全體的市民一起守護故鄉。中天新聞網 ・ 19 小時前
不只媽媽愛心粥！遺失滑步車、精品包、現金都找回…網感動：感謝台灣治安
一名網友日前搭乘機場捷運時，不小心遺失印有吉伊卡哇圖案、裝著媽媽愛心粥與日本零食的袋子，為此只好發文求助網友，所幸列車返抵桃園站時袋子仍原封不動地在座位上，讓他感動直呼：「太感謝台灣的治安」！貼文曝光後也引發大批網友的經驗分享，從公園滑步車、精品包包到智取店遺留的400元，全都完好無缺留在原地等待失主領取。鏡報 ・ 1 天前
診所醫結合皮膚外傷醫療 褥瘡、燒燙傷患者手術、換藥免奔波
中風或癱瘓等臥床患者，皮膚受到長期壓迫而容易出現褥瘡情形，照護者清潔傷口、使用敷料如未注意，就容易反覆發生、增加照護難度。家庭醫學科醫師吳亭蓁為了讓患者受到良好的醫療，加上專業護理指導更換敷料，避免反覆發生褥瘡，減輕患者與家屬頻繁往返家裡、醫院，疲於奔命情形，結合專業藥師，引進各式各樣人工敷料成立醫自由時報 ・ 1 天前
陳菁徽誣指陳其邁翻車 邱議瑩：感謝檢調證明自己被國民黨潑髒水
高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽發文指控高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照，遭高市府抨擊胡亂抹黑並提出告訴。立委邱議瑩指出，她支持陳市長提告，並感謝檢警調用最短時間查出幕後黑手，證明自己一直以來都是被國民黨潑髒水。自由時報 ・ 23 小時前
游盈隆點名蔡英文戰北市長 吳思瑤傻眼：亂點鴛鴦譜
民進黨立委王世堅被民進黨秘書長徐國勇點名選台北市長，王世堅說被嚇一跳差點寫錯字，游盈隆也點名，民進黨要贏台北市，可能要提名前總統蔡英文。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
旗山造勢湧現萬人支持 林岱樺：願以人格與政見接受檢驗
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺今（22）日於旗山舉辦大型造勢，活動於下午四點開始，現場已湧現大批人潮，不少民眾自發帶著自製後援標牌前來，延續前次岡山造勢的人氣熱度，旗山造勢氣氛熱烈。 現場民眾表示：「上次看到林岱樺在岡山勇敢的發言，一心為市民，很感動，支持她當市長，一定要來支持。」 林岱樺隨即於社群平台貼出...匯流新聞網 ・ 21 小時前
醉男掰彎警車天線 「警界宥勝」跆拳道好手出動逮人
50歲楊姓男子今（22）日凌晨在台北市大安區忠孝東路四段喝到泥醉，竟失控朝警車咆哮，動手將無線電天線「掰彎」毀損。大安分局敦化南路派出所陳姓警員上前制止，反遭楊男揮拳造成臉部擦挫傷，所幸神似藝人宥勝的警員張棋鈞與陳姓警員立刻制伏逮捕他，全案依妨害公務、傷害及毀損等罪嫌移送偵辦。自由時報 ・ 1 天前
林岱樺挺進旗山造勢 還沒上台先公布「澄清影片」捍衛清白
有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺複製韓流「三山造勢」模式，本月初在高雄岡山區舉辦大型晚會湧入3萬人，今（22）日她進軍旗山區造勢，下午3時許大批民眾湧入現場，林岱樺尚未登台演講，台上就先播放長達3分鐘「澄清影片」，針對涉入詐領助理費案，影片內容強調非事實，並提出5大真相說明，盼能向外界捍衛清白。中時新聞網 ・ 20 小時前
環工碩士里長「月世界」垃圾山主謀 「黑歷史」曝光民進黨火速除黨籍
高雄知名景點「月世界」遭非法傾倒數百公噸的垃圾，4名主嫌羈押禁見獲准，其中一人居然是高雄岡山區的在地里長，環境工程與科學系碩士畢業，有自己的環保公司，曾遭到13次開罰，被發現原本是國民黨籍，5年前改加台視新聞網 ・ 23 小時前
民進黨開除月世界垃圾山主嫌 醫酸：昨天還洗風向說是國民黨
高雄月世界被不肖業者傾倒數十噸垃圾，變成「垃圾山」，背後主謀是碧紅里里長李有財父子檔。民進黨高雄市黨部昨（21日）晚間發聲明，火速開除李有財黨籍。胸腔科醫師蘇一峰不禁表示，昨天還洗風向說是國民黨，現在又說馬上要開除黨籍，說法變來變去。中時新聞網 ・ 18 小時前
沈伯洋現身荷蘭海牙國際法庭！黃帝穎指國際三大咖「打臉中國通緝無效」！諷鄭麗文稱普丁「民主領袖」：一人對抗聯合國141國「簡直國際笑話」
黃帝穎指出，沈伯洋現身荷蘭海牙國際法庭，打臉中國通緝無效，更打臉國民黨主席鄭麗文瞎扯俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）是民主領袖！放言 Fount Media ・ 22 小時前
川普才指控「基督徒種族滅絕」揚言出兵 奈及利亞再傳逾200名學童遭擄
非洲人口最多國家奈及利亞一間天主教寄宿學校，週五（11/21）遭持槍歹徒闖入，擄走215名學童與12位教師。這是該國一週內第二起大規模綁架事件。太報 ・ 1 天前
直搗邱議瑩本命區！林岱樺旗山大造勢現場湧入超過1萬人
民進黨高雄市長初選白熱化，綠委林岱樺規劃「三山造勢」活動，月初首場在岡山獲得3萬人力挺，她今天挺進旗山造勢，直搗對手綠委邱議瑩的本命區。稍早，主持人宣布，現場已經湧入超過1萬人。中天新聞網 ・ 21 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前