聲援陳菁徽！國民黨呼籲陳其邁「停止政治操作及濫訴，徹底清查」

國民黨立委陳菁徽因在臉書揭露，涉嫌亂倒垃圾的李有財，過去曾在臉書張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，遭市府揚言提告。對此，國民黨高雄市議會黨團呼籲，停止政治操作及濫訴，徹底清查，才是市府應有的態度。

國民黨高雄市議會黨團表示，陳菁徽只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，呼籲市府，停止政治操作及濫訴，不要再轉移焦點，應正視傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。

總召黃香菽指出，市府大動作切割，隻字不提李有財與民進黨間的連結。二Ｏ一八年李有財遭國民黨開除黨籍，二Ｏ二二年參加民進黨議員初選落敗，以無黨籍參選里長；二Ｏ二三年陪同民進黨立委邱志偉站路口拜票；二Ｏ二四年參選民進黨全國黨代表，且李有財自家茶行開幕，民政局長閻青智站在旁邊剪綵，邱志偉、賴瑞隆等人也到場祝賀，一連串與綠營緊密往來的紀錄，市府卻視而不見。

幹事長許采蓁質疑，市府除喊告，還加碼動用行政資源攻擊監督的民意代表，若不是心虛，又是什麼原因？根據媒體揭露，李有財父子經營環保科技公司，四年來十三次因違規堆置廢棄物造成兩場火警，僅被罰六十七萬餘元，五次罰款遭強制執行才繳，其中還有十萬餘元沒繳，引發外界質疑，這難道是媒體對市府的抹黑攻擊？陳菁徽是為捍衛高雄的環境正義，也是有所憑據合理質疑。

國民黨高市黨部主委柯志恩直言，在李有財開的茶行中，有非常多民進黨與他緊密站在一起。自己過去和美濃大峽谷案某議員特助站一起，就被說是自導自演，那這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？標準要一致。

柯志恩強調，這是民進黨籍里長涉案，應由民進黨籍澄清清楚，無論如何，對未來環境的保護，黨團大家都應該齊力幫忙，針對亂倒垃圾的情形，市府要祭出嚴重的裁罰，才有辦法讓我們的環境永續、更乾淨。