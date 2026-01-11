聲援陳菁徽！游淑慧揭嚴重下場 批林淑芬：不專業去要求專業迴避

《人工生殖法》修法引發爭議，支持代理孕母制度的國民黨立委陳菁徽昨（10）日表示，不再參與相關法條審議，呼籲未來能夠本於事實、理性討論。對此，國民黨台北市議員游淑慧先是痛批民進黨立委林淑芬以「不專業去要求專業迴避」，是外行排擠內行，更喊話民進黨停止政治操作。

游淑慧今在臉書表示，立法院的存在不只是反映民意，更重要的是把專業帶進政策，尤其在像《人工生殖法》這樣，牽涉生育權、醫療倫理與社會結構的重大修法上，更不能用情緒取代理性，理應建立在醫學、公共衛生與臨床實務的基礎上，但遺憾的是在審議過程中，看到的不是專業討論，而是政治操作與人身羞辱。

游淑慧並點名林淑芬身為女性，卻以身體缺陷去攻擊另一名女性委員，這樣的言行，不只是失格，更是殘忍和沒有同理心，更荒謬的是，竟然批評陳菁徽沒有利益迴避、要迴避審案；游強調，陳菁徽是台北醫學大學醫學系、約翰霍普金斯大學公共衛生碩士，長期投入婦女健康與生殖醫療，其在診間所面對的每一位病人，正是這部法案想要回應的人，她的專業，不是利益衝突，而是這個法案最需要的基礎。

對於林淑芬的舉動，游淑慧直言是以「不專業去要求專業迴避」，赤裸裸的霸凌有醫藥背景的專業立委，霸凌法案審查，實在可笑又可怕；游認為，若「懂醫學」要被當成要被排除的理由，未來是不是也該請所有懂交通的人不要審交通法？懂財政的人不要審預算？「這不是利益迴避，這是外行排擠內行，不懂裝懂、不準別人懂」。

游淑慧指出，台灣需要的不是製造對立的政治表演，而是能面對少子化、尊重醫學、理解女性處境的專業立委，並喊話民進黨停止政治操作，停止用意識形態排除專業，支持專業的立委參與專業的法案審查。

