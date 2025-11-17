聲援高市早苗 賴清德批中國「麻煩製造者」 卓榮泰喊出「台日結合成安全屏障」

總統賴清德公開聲援高市早苗，痛批中國對日進行複合式攻擊，呼籲莫成麻煩製造者。（圖片來源／總統府提供）

日本首相高市早苗日前於國會詢答中，被動表達「台灣有事論」，引發中國劇烈反應。對此，總統賴清德本（17）日公開聲援日本，痛批中國對日本進行「複合式攻擊」，嚴重衝擊印太的和平穩定。

行政院長卓榮泰本日亦藉出席台日工程研討會的時機，表達台日兩個理念相近的國家「更願意結合在一起」形成安全屏障，並強調台日雙方具有「不可脫離的、不可分離」的深度關係。

高市早苗「台灣有事論」脈絡一次看

對於高市早苗在日本眾議院公開表達「台灣有事就是日本有事」，並非她主動提出，而是因為立場較為親中的立憲民主黨議員岡田克也質詢道：「如果台灣海峽遭到封鎖，進而造成『台灣有事』，是否符合日本安保法的『存亡危機事態』，而可行使集體自衛權（動武）？」

對於岡田克也如此具體的提問，高市早苗因此被動回答：「若是中國動用戰艦，並伴隨使用武力的情況，我認為就有可能構成存亡危機事態」。同時她也補充：「如果『台灣有事』進入最嚴峻局面，日本便必須假設最壞情況。」

事後中國做出劇烈反應，豈料當初主動提問的岡田克也，居然跟著要求高市早苗收回上述回答。而高市內閣則堅稱：「答辯依據政府一貫立場，無意撤回或更改」，並僅表示：「今後會避免在國會針對假設特定情境進行表態。」

賴清德批中國「複合式攻擊」：莫成麻煩製造者

對於高市早苗的「台灣有事論」，中國不僅由駐大阪總領事薛劍恐嚇「斬首高市早苗」，並召見日本駐中國大使金杉憲治提出「嚴正交涉」，也對赴日旅遊提出旅遊警示，更從今日起展開黃海實彈軍演。

眼見日本遭受中國種種威脅，總統賴清德今日親上火線，痛批中國對日本進行「複合式攻擊」，嚴重衝擊印太的和平穩定。

「呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範」，賴清德也向中國喊話：「不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序的軌道上，這樣對區域的和平穩定繁榮發展才有幫助，請中國三思。」

在野黨抨擊高市，賴清德：應尊重日本國內政治

此外，國內在野黨要角諸如前總統馬英九、前立法院副院長洪秀柱等均發聲呼應中國、抨擊高市早苗，總統賴清德本日亦對此做出表態。

賴清德表示，美國駐日本大使已經公開發表聲明，美方肯定高市早苗在國會的發言，有助於美國跟日本關係的增進，也有助於區域的和平穩定。

賴清德因此呼籲：「國內的政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，也應該要注意到區域的發展，不宜負面解讀日本的政治工作。」

台日結合成安全屏障，卓榮泰：不可分離的深度關係

為了向日本展現台灣的友誼之手，不只總統賴清德親自表態聲援，行政院長卓榮泰本日亦親自出席「第35屆台日工程技術研討會」，一開口就以日語向在場眾人問候，接著感謝日本在花蓮馬太鞍溪堰塞湖危機時，雪中送炭提供監測器，保障了台灣人民生命安全。

卓榮泰續指，最近高市早苗首相在日本國內獲得極大的人民支持，支持率相當相當高，也讓台灣感受到日本政府跟人民不僅在產業、經濟上與台灣交流，也不僅在文化、旅遊上與台灣交流，更願意更致力於在印太地區的和平與穩定，兩個雙方理念相近的國家更願意結合在一起，一起形成一個安全的屏障。

「我認為，台灣會更加展現我們自我保護國家主權安全的能力跟責任，我們也希望跟世界所有理念相近的國家站在一起，為自由民主人權而奮鬥」，卓榮泰強調：「這個也是台日雙方之間一個不可脫離的、不可分離的，一層相當深的關係。」

