聲援高金素梅「經得起考驗」 韓國瑜籲：檢調勿當政治打手

無黨籍山地原住民選區立法委員高金素梅今日遭檢調搜索住家與國會辦公室，外傳與助理費、金流疑有國安疑慮等有關。對此，立法院長韓國瑜表示，20多年來高金在立法院的表現，可謂是原住民的捍衛者，呼籲檢調單位在執行公權力同時，也要保有高貴的靈魂，千萬別當政治打手。

韓國瑜今（10日）中午接受媒體聯訪時表示，台北地檢署搜索高金素梅的辦公室在程序上是完備的，北檢檢察長先致電立法院祕書長周萬來，說明要搜索高金的辦公室，接著周萬來打給他，後續在立法院的人員陪同下進到高金的研究室，程序上並無問題。

韓國瑜指出，他必須要幫高金素梅講兩句話，她20多年在立法院的表現，可說是原住民的捍衛者，非常認真問政，只要是原住民的權益，她可說是「一女當官，萬夫莫敵」，她有這種氣勢，相信她經得起檢驗。

韓國瑜聲稱尊重檢調，但也希望對於高金素梅與立委所有的調查，必須要公正，若立委的人全都不能保障，一般百姓就更辛苦了。韓也呼籲檢調單位在執行公權力時，要保有高貴的靈魂，千萬別政治的打手。

