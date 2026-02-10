聲援高金素梅 韓國瑜籲檢調「保有高貴靈魂」：勿當政治打手

立委高金素梅捲入涉詐領助理費案，立法院長韓國瑜表示，相信她經得起檢驗。（張哲偉攝）





無黨籍山地原住民立委高金素梅疑涉以人頭方式詐領助理費，違反《貪污治罪條例》，今（10日）清晨其位於陽明山的住處及立法院辦公室遭檢調搜索，引發高度關注。對此，立法院長韓國瑜受訪時表示，20多年來高金在立法院的表現，可謂是原住民的捍衛者，他相信高金經得起檢驗，也呼籲檢調單位在執行公權力同時，也要保有高貴的靈魂，千萬別當政治打手。

國民黨立院黨團今天舉行記者會，強調尊重「無罪推定」原則，在證明有罪之前，任何人都是清白的，隔空聲援高金素梅。同屬國民黨籍的韓國瑜中午受訪時表示，台北地檢署搜索高金素梅的辦公室，在程序上是完備的。台北地檢署檢察長先致電給立法院秘書長周萬來，接著秘書長打電話給他，檢調在立法院人員陪同下進到高金的辦公室，程序上並無問題。

廣告 廣告

韓國瑜指出，高金素梅20多年在立法院的表現，可以說是原住民的捍衛者，問政非常認真，只要涉及原住民的權益，高金可說是「一女當關、萬夫莫敵」，相信她經得起檢驗。

韓國瑜也喊話，希望對高金素梅及立委所有的調查必須要公正，如果連立委的人權都不能保障，一般百姓就更辛苦了。最後，韓也呼籲檢調單位在執行公權力時，「也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手」。

更多上報報導

高金素梅涉貪遭搜索、屏花東3議員被約談 國民黨團：相信她清白

高金素梅涉貪助理費等3案搜索擴大 北檢發新聞稿證實18人到案說明

快訊／高金素梅辦公室上午9:30遭檢調、國安站主任搜索 疑涉貪助理費