聲援高金素梅！韓國瑜籲檢調「保有高貴靈魂」：千萬不要當政治打手

針對調查局今（10日）搜索無黨籍山地原住民選區立委高金素梅的國會辦公室，立法院長韓國瑜回應，台北地檢署來搜索高金委員程序上是完備的，他必須要幫高金委員講兩句話，20多年高金委員在立法院的表現，可以說是原住民的捍衛者，呼籲檢調單位，在執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手。

針對調查局今大動作搜索高金素梅的國會辦公室，立法院長韓國瑜表示，台北地檢署來搜索高金素梅「程序上是完備的」，檢察長有先打電話給立法院秘書長，稱要搜索高金素梅的辦公室，接著秘書長就打電話給他了。之後檢調單位在立法委員、立法院人士的陪同下，進到高金素梅的研究室，這程序上是沒有問題。

不過，韓國瑜話鋒一轉表示，依照高金素梅在立法院20多年的表現，可以說是「原住民的捍衛者」，問政非常的認真，且只要原住民的所有權益，高金素梅可以說是「一女當官、萬夫莫敵」。

韓國瑜直言，自己相信高金素梅是經得起檢驗，他尊重檢調，但也希望對於高金素梅，以及立法委員所有的調查必須要公正，「如果立法委員的人權都不能保障，那小老百姓就更辛苦了」。他再一次呼籲檢調單位，在執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，「千萬不要當政治的打手」。

