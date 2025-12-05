聲援黃呂涉違反集遊法 朱立倫遭傳喚 訊後請回

前國民黨主席朱立倫涉嫌違反《集遊法》，北檢5日首度以被告身分傳喚朱，訊後請回。（陳志賢攝）

台北地檢署今年4月間偵辦罷免「死亡連署」案，約談時任國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，當時擔任國民黨主席的朱立倫號召群眾到北檢集結抗議，聲援黃呂錦茹等人，警方事後依違反《集會遊行法》將朱立倫、立委謝龍介、時任國民黨發言人楊智伃3人送辦，北檢5日首度以被告身分傳喚朱立倫、楊智伃，訊後2人均請回。謝龍介因立法院開議請假未到，檢方將擇期再傳喚。

朱立倫庭訊約半小時結束，訊後他和楊智伃接受媒體訪談表示，「我們今天是來履行中華民國憲法對人民集會遊行的保障，我們都是遵循憲法對人民權利的保障，我們會堅持中華民國憲法對集會遊行的保障。」

今年4月17日，北檢偵辦綠委吳思瑤、吳沛憶罷免「死亡連署」案，指揮調查局台北市調查處約談時任國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹及黨工等4人，時任國民黨主席的朱立倫號召藍營黨公職和支持者，到台北地檢署大門外抗議，聲援黃呂錦茹等人，當時包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等人，都到場支持，現場聲援群眾約500多人，朱立倫大聲痛批「罷免獨裁者、罷免總統賴清德」。

過程中，部分激動支持者推倒北檢前方柵欄抗議，闖進北檢管制區，轄區台北市警中正一分局以位於「博愛特區」的台北地檢署，屬集會遊行法禁制區，認為聲援行動已違法，曾先後舉牌7次，包括警告、命令解散和制止，要求群眾解散離開，但朱立倫等人，直到18日凌晨5時時，聽聞黃呂錦茹4人訊後被檢察官聲押消息，才決定暫時率眾離去，事後警方則依違反《集遊法》函送朱立倫、謝龍介及楊智伃等3人。