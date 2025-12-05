「聲援黃呂遭7度舉牌」違法集會案首傳喚 朱立倫赴北檢應訊後請回

聲援黃呂錦茹遭7度舉牌，北檢5日首度傳喚朱立倫、楊智伃等人。

台北地檢署偵辦國民黨前台北市黨部主委黃呂錦茹等人涉及的不實連署案，並對其發動約談與搜索，對前國民黨主席朱立倫、發言人楊智伃等黨籍人士，因在北檢外禁制區召集群眾集會聲援，遭警方依違反《集會遊行法》函送偵辦。台北地檢署今（5日）首度傳喚朱立倫與楊智伃到案說明，兩人訊後均獲請回。

這起違法集會發生在今年4月17日，當時北檢指揮約談黃呂錦茹等人，朱立倫隨即發出動員令，號召黨公職與群眾聚集到台北地檢署門口禁制區抗議。中正一警分局認定，朱立倫、楊智伃等人號召並主持違法集會，在警方多次舉牌警告、命令解散及制止後仍不從，因此報請檢方依違反《集會遊行法》指揮偵辦。

廣告 廣告

朱立倫在北檢接受訊問後表示：「今天我們是來履行中華民國憲法對人民集會遊行的保障，我們都是遵循憲法對人民權利的保障，我們會堅持中華民國憲法規定對集會遊行的保障。」他強調，這次應訊是為了維護人民的基本權利。據了解，朱立倫與楊智伃已在今年4月底偕同律師前往中正一分局完成筆錄製作。

除了朱立倫與楊智伃，同樣被警方指控號召及主持違法集會的國民黨立法委員謝龍介，檢察官將擇期傳喚他到案說明，以釐清當天在北檢外禁制區集會的詳細涉案情節。北檢後續將針對全案持續進行偵辦。





更多《鏡新聞》報導

國台辦嗆台禁小紅書「怕人民了解中國」 王丹反酸：影射共黨高層

吳靜怡酸黃國昌「穿草鞋」搬進北市豪宅 四叉貓幫畫10分鐘生活圈地圖

蕭美琴贈美媒伴手禮「自由鳳梨」 曾拒交配方斷然放棄中國市場