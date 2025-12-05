聲援黃呂錦茹遭控違反集遊法 朱立倫、楊智伃北檢訊後請回

台北地檢署今（5）日上午首度以被告身分傳喚前國民黨主席朱立倫、前國民黨發言人楊智伃，針對今年4月號召藍營支持者在北檢外集結聲援黃呂錦茹一案進行說明，立委謝龍介則因立法院開議請假未到庭，將擇期再傳喚。

朱立倫日前聲援黃呂錦茹遭控違反集遊法。（圖／中天新聞）

今年4月17日，北檢偵辦綠委吳思瑤、吳沛憶罷免「死亡連署」案，拘提時任國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4人到案，當時擔任國民黨主席的朱立倫號召黨公職人員及支持者，前往台北地檢署大門外集結抗議，聲援遭拘提的黃呂錦茹等人。

中正一警分局在現場以地檢署外屬於集會遊行法禁制區為由，針對聲援行動違法舉牌三次，前後共七次警告要求散去，但朱立倫及現場群眾並未立即離開。直到18日凌晨5時，在聽聞黃呂錦茹等4人被聲押的消息後，朱立倫才決定暫時率領群眾離去。事後警方依違反《集遊法》將朱立倫、立委謝龍介及發言人楊智伃等3人函送法辦。

朱立倫訊後遭請回。（圖／中央社）

當時內政部長劉世芳對此案表示，警方送辦3人與集會遊行法有關，她強調「包括是否在禁制區以內，或者是有任何其他的滋擾行為，全部移送由地檢署來偵辦。」

