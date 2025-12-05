聲援黃呂錦茹遭移送集遊法 朱立倫北檢出庭 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

雙吳罷免案被控連署造假的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，遭台北地檢署依偽造文書、違反個資法起訴，目前在台北地院審理中，國民黨支持者因不滿黃呂錦茹在偵查時遭到檢調偵辦聲押，4月17日晚間聚集到台北地檢署門口、推倒拒馬，當時的國民黨主席朱立倫、立委謝龍介、當時國民黨發言人楊智伃3人送辦，被警方依違反集遊法送辦，北檢今（5）日開庭傳喚朱立倫、楊智伃，庭訊約半小時結束，朱立倫則表示，堅持中華民國憲法規定對集會遊行的保障。

廣告 廣告

朱立倫表示「今天我們是來履行中華民國憲法對人民集會遊行的保障，我們都是遵循憲法對人民權利的保障，我們會堅持中華民國憲法規定對集會遊行的保障。」

北檢偵辦綠委吳思瑤、吳沛憶罷免「死亡連署」案，4月17日拘提時任國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹4人，擔任國民黨主席的朱立倫號召藍營黨公職和支持者，到台北地檢署大門外抗議，聲援國民黨市黨部主委黃呂錦茹。

台北市警中正一分局以地檢署外是集會遊行法禁制區，認為國民黨聲援行動已違法三度舉牌，前後七次警告，但朱立倫及群眾並未立即散去，至18日凌晨5時，聽聞4人被聲押消息，決定暫時率眾離去，事後警方表示依集遊法函送朱立倫、立委謝龍介及發言人楊智伃3人。

照片來源： CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【世界唯一2-1】翻新國定古蹟嘉義舊監 引進地方創生團體活化舊監

利用光復鄉洪災詐騙 花檢起訴求刑1年以上

【文章轉載請註明出處】