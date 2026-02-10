聲援黎智英！ 賴清德：再次證明北京宣稱的「一國兩制」早已名存實亡

賴清德今天發文聲援黎智英。（鏡報鄒保祥）

香港壹傳媒創辦人黎智英因違反港區國安法，昨（9）日被香港法院判處20年有期徒刑。對此，總統賴清德今天發文聲援並說，「再次證明北京所宣稱的一國兩制早已名存實亡」。

「台灣與黎智英，以及所有守護自由的人們站在一起」，賴清德今天發文說，昨天黎智英遭香港《國安法》重判20年監禁。這項判決，再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，司法更淪為剝奪人身自由、壓制言論與新聞自由、否定人民問責權利的工具。

賴清德表示，黎智英長年為自由與民主發聲，卻因此承受超過五年的羈押與長達兩年的審訊，清楚顯示中國當局背棄《中英聯合聲明》，企圖形塑寒蟬效應，並對國際社會所支持的普世價值，造成嚴重威脅。

廣告 廣告

賴清德說，香港的經驗是一記沉痛的警訊，提醒民主自由絕非理所當然，也再次呼籲北京當局，立即釋放黎智英，停止假借司法之名、行政治迫害之實；也呼籲國際社會，務必持續警惕極權擴張對普世人權的衝擊，「台灣將持續堅定守護民主價值，與國際夥伴肩並肩，共同捍衛這份得來不易的自由生活」。

更多鏡週刊報導

黎智英案傳達給台灣的訊息！ 沈榮欽：證實一國兩制是個不折不扣的謊言

證實明天與輝達簽約 李四川曝未來動向：簽完約會說明我的決定

沒有要選議員、立委！ 郁方怒喊「下架兒福」：還有多少不知道的虐死案件被蓋牌呢