聲援「劉媽媽」案 鄧凱勛：賴清德寧嗆韓國瑜，卻不願對事件講話？

記者周志豪／台北報導

北市松山區高齡80歲劉媽媽，因無力再照顧身心障礙子而結束兒子生命，遭判2年半，但建請總統特赦。國民黨前發言人鄧凱勛晚間呼籲，請總統賴清德把關心民進黨立委沈伯洋的心力，分百分之一給劉媽媽跟台灣人民。

總統府稱不介入司法程序中個案，鄧凱勛回應，這次不是「個案」，而是長照體系的失能赤裸呈現在全國人民面前；今天不是只有劉媽媽，全台有多少家庭在苦撐，卻被政府假裝看不見？

鄧凱勛表示，這次要求政府表態的不是反對黨或任何政治人物，而是3位承審法官與整個台灣社會，但賴清德寧可花時間護民進黨立委沈伯洋、嗆立法院長韓國瑜，就是不願對劉媽媽事件講句話。

鄧凱勛批評，一位母親日夜照護癱瘓兒子半個世紀，最後準備用1萬元送走兒子時的那種痛與絕望難以想像，但賴清德對政治同溫層奮不顧身，對政治鬥爭永遠全力以赴，但對真正需要幫助的人民卻避而不見、選擇性失明。

鄧凱勛提醒，台灣人民已經受夠一個整天搞鬥爭、搞意識形態的政府，請賴政府多花心思在民生與人民最切身相關的議題上，請賴清德好好替人民解決問題。

