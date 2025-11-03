聲援「我們都是沈伯洋」 范雲反遭這句酸爆
[NOWnews今日新聞] 辜寬敏基金會1日舉辦「世代接力，公民力量再集結」論壇，會後大家舉起寫著「我們都是沈伯洋」的牌子大合照，與會的民進黨立委范雲也轉發該照片，表示聲援近期遭中國公安立案審查的綠委沈伯洋，底下留言卻一片酸爆，網友紛紛表示：「自嗨嗎？」、「憑什麼代表大家？」、「在台灣最安全」等。
該活動由辜寬敏基金會、經濟民主連合、台灣公民人權聯盟、台灣安保協會等數個民間團體聯合舉辦，針對針對台灣民主的挑戰、台灣的戰略地位、台灣主體歷史記憶等進行論壇和講座，范雲、沈伯洋都到場協助主持。
當日會後，在場百名與會者舉起「我們都是沈伯洋」的牌子大合照，范雲隔日也轉發照片表示：「我們都是沈伯洋！週末和百多名與會者一起聲援遭到中國立案偵查的沈伯洋！」並感謝辜寬敏基金會的邀請和安排。
未料，范雲發文後，底下百篇留言不乏酸言酸語，網友紛紛指出：「一個就夠噁心了」、「憑什麼代表大家」、「在台灣最安全」、「出事才來討拍」、「有本事就亮出真名」、「自嗨嗎？」、「可憐」等，但也有網友表示：「支持」。
