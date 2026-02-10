聲援「相信高金素梅清白」 徐巧芯批賴政府伸黑手：把檢調當東廠

國民黨立委徐巧芯聲援高金素梅。（翻攝自徐巧芯臉書）

無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領協會補助款，今（10日）遭檢調搜索住處、立院辦公室等處。國民黨立委徐巧芯公開聲援「相信高金素梅的清白」，認為國會辦公室被大規模搜索不是件小事，而是牽涉立法院獨立運作，「呼籲賴政府把政治黑手拿開，停止再把檢調當東廠」。

徐巧芯今天傍晚在臉書聲援高金素梅，稱讚她認真問政、積極守護原住民權益，「在立院也是很照顧我的姊姊，她的人格操守我絕對相信，在無罪推定的狀況下，我相信她的清白。」對於高金素梅遭到調查、辦公室被大規模搜索，感到震驚、心情沉重。

徐巧芯表示，國會辦公室被大規模搜索，不只是某位立委的問題，而是牽涉立法院的獨立運作，質疑檢調在過年前動作提出高金素梅涉3案，與國安無關，卻出動調查局國安站搜索，不符合法治精神、程序正義，意有所指寫下：「背後是不是有其他政治考量，社會大眾很難沒有質疑！」

立法院長韓國瑜今天接受媒體聯訪，稱讚高金素梅是原住民的捍衛者，相信她經得起檢驗，並呼籲檢調單位應保有「高貴靈魂」，切勿淪為政治打手。徐巧芯響應支持「相信高金委員清白」，喊話賴清德政府「司法不是你對付在野黨、政治鬥爭的工具」。





