聲搜書寫「柯文哲靠民進黨崛起」挨批騙票 檢斥：重點在這2人密切會面

台北地方法院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積、侵占政治獻金等案，今起2天進行提示證據程序。(記者廖振輝攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕前台北市長柯文哲等人涉入京華城及政治獻金等弊案，台北地院今天進行提示證據程序。柯文哲律師質疑，檢察官取得搜索票過程中夾帶偏見言論、引用薄弱甚至無關的媒體臆測，恐已違反刑事訴訟法；柯並順勢怒轟檢方騙票。檢方則駁斥，法官依法核發搜索票，聲請書重點在於柯文哲與沈慶京密切會面，但部分內容未在廉政筆錄中揭露。

柯文哲律師蕭奕弘質疑，檢方在取得搜索票的聲請書中，不但夾雜對柯文哲的政治偏見，還引用媒體爆料與薄弱臆測，意圖連結柯文哲與不當金流，明顯違反刑事訴訟法第128條。

蕭奕弘強調，檢方已偏離中立角色，例如聲搜書中提到「柯文哲靠民進黨崛起、107年與民進黨決裂後，為延續政治勢力，與財團越走越近」，完全不符客觀立場。他主張，北檢搜索違法，應依「毒樹果實理論」認定相關取證無效。

隨後，柯文哲拿起麥克風發言，指今一整天聽起來檢方就是在「騙票所得、不法所得」，聲稱有4000多份證據，而他到現在一年多來還沒讀完，但聲請搜索書中究竟有多少屬實？他質疑，法官審查搜索票時僅能看到檢方一面之詞，使得檢方輕易取得搜索票，搜索範圍更擴及54個地點包含台玻大樓，「如果換成賴清德和潘孟安的手機，裡面會有多精彩？」

柯文哲不滿表示，「你們同樣用這種理由對付黃國昌，搜索他的電腦和文件來編故事。」他也解釋，自己過去在開庭時動怒，是因為檢方每次都在編故事，「檢察官不是押人取供，而是逼人取供，一般人難以承受在拘留室三天，我自己就試過三天未能洗澡，真的受不了…你看朱亞虎被弄成什麼樣子。我也要再說一次，司法不應淪為政治工具。」

緊接著，柯文哲又語帶憤怒地說，「我很驚訝，台北市長身邊竟埋伏東廠、錦衣衛，這什麼政府？台北地檢署與鏡週刊勾結，大罷免才會大失敗，都是民意的反彈。」眼看距離10公尺內的檢察官無動於衷，他又咬牙切齒地補一句，「每次罵你們就頭低低的不講話。」

柯文哲還點名審判長江俊彥，「審判長說過司法很脆弱。我算是很強的人民了，但你看，沈慶京的公司有幾千名員工，他們的工作怎麼辦？你們有想過嗎？」

檢察官林俊廷回應，聲請搜索書確實提及柯文哲涉及圖利罪與京華城案，內容也與後續起訴書所載相符，「剛才律師所提到的部分，重點在後面幾句，與沈慶京密切會面並沒有出現在廉政筆錄。」

檢察官廖彥鈞則說，「柯市長可能還沒看完卷，檔案各分在北市府並提供給地檢署，檢調機關未有電磁紀錄很正常。」柯文哲的行事曆和手寫紙條是2024年9月13日台北市政府提供的，來自備份檔案的伺服器，應該問北市府為何提供，並無東廠和錦衣衛。

而台北地方法院今針對前台北市長柯文哲等人涉入的京華城及政治獻金等弊案，進行提示證據程序，庭訊截至傍晚5時已完成大部分審理，預計明日有望休庭。

