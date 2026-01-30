聲明沒提丟包挨轟！Bolt再發聲 司機「寒假要出國」保金提高

台64線中和段25日凌晨發生乘客遭丟包、被4台車追撞輾斃憾事。（翻攝畫面）

台64線新北中和段25日深夜發生多元計程車Bolt司機丟包事件，造成一名即將退伍25歲溫姓替代役男遭4車輾斃，司機向警方供稱雙方發生口角，不過事後行車記錄器音檔曝光，溫男搭乘12分鐘間並無出聲，平台Bolt遲至今日對外致歉，但未多談案情也挨轟，丟包的46歲林姓司機原本以5萬元交保，後續案件改以重大刑案偵辦，重開偵查庭後，林男自述寒假要帶家人出國，保金也提高為20萬元，未限制出境出海。

檢警初步調查，事發當天溫男酒後自台北市文山區上車，搭車12分鐘內全程沒說話，約凌晨2時14分車內傳出撞擊聲響，接著林姓司機告誡「先生請不要踢我椅背跟車門」，接著情緒失控怒罵並要溫男下車，約2時19分將人丟包高架道路上，林男雖在1分鐘後報案，但警方到場時，溫男已被4車追撞輾斃。

叫車平台Bolt今（30日）首度針對意外說明，表示第一時間已將司機停權，且案件涉及後方4輛車追撞，待刑事調查結果才能確認該如何處置，不過該聲明未針對丟包說明遭外界砲轟，Bolt也火速再發聲明，強調案件已進入司法調查，將全力配合，目前相關證據皆由警方掌握和保全，「基於對調查程序及所有相關當事人的尊重，現階段無法進一步對未釐清的事實細節發表評論」。

林姓司機原本在26日以5萬元交保，另外4名追撞駕駛，則個別以1萬元至5萬元不等交保。不過，隨著案件從交通案件改為重大刑案偵辦，且重開偵查庭時，林男表示寒假要帶家人出國，檢方因此將保釋金從5萬元提高為20萬元，未限制出境出海，目前林男已交保。

★《鏡新聞》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。





