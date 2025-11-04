聲明被打臉 四大疑點待釐清

台籍網紅謝侑芯猝死案，案情急轉直下，馬國警方宣布改為朝謀殺案方向調查，馬籍歌手黃明志因案發時與謝女共處一室，遭查獲持有搖頭丸毒品、尿液驗出毒品反應，案發後的說詞又遭馬國官方打臉，被警方正式列為嫌疑犯，並在4日對他發布通緝，將待黃明志到案後，調查釐清整起案件的四大疑點，讓真相大白。

31歲「護理女神」謝侑芯10月22日在吉隆坡飯店房間內猝逝，起初外界以為是心臟病發過世，但馬國警方發現黃明志匆忙離開現場，於是將他扣查。黃明志聲稱，當時與謝侑芯共處一室，是為討論拍片計畫，謝女後來到浴室沖涼，突然失去生命跡象，他發現後試圖進行CPR搶救，但仍無法挽回她的性命。

警方篩檢黃明志的尿液，發現他體內有安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚等4種毒品成分，並持有9顆外型佯裝成藍色小藥丸的搖頭丸毒品。法官裁定黃明志交保，訂於12月18日進行庭訊。

黃明志2日在社群平台發文：「又看到一則捕風捉影的新聞，本人感到非常dulan！」，強調絕無吸毒或持毒，等警方報告出來就水落石出，並自爆收到黑函勒索，指控救護車拖1小時才來，導致謝女回天乏術。但黃明志的說法隨即遭打臉，並被警方及家屬發現四大疑點，首先謝侑芯被發現倒臥在浴缸中，但浴缸內無水，且地面呈乾燥狀態，警方懷疑兩人曾發生性行為，但並未暴力脅迫，該處可能不是第一案發現場，遺體可能曾被移動。

家屬認為謝侑芯平日身體健康良好，沒有心臟病史，要求警方重新調查。黃明志在社群發文否認吸毒，但立即遭警方公布吸毒、持毒證據，澄清並未接獲遭勒索報案。馬國衛生部也駁斥黃的說法，指救護單位接到電話後2分鐘就出發、26分鐘抵達現場，立即替謝侑芯進行搶救，並無拖延時間。