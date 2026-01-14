《聲林》女星30歲前夕開唱！認「異常平靜與期待」超狂嘉賓曝光

記者徐珮華／台北報導

《聲林之王》施語庭「30之前」演唱會將於2月7在台北Corner House登場，首度以全樂隊（Full Band）形式演出，並力邀實力派饒舌歌手DACHENG、超人氣鼓手李科穎以及知名KOL裴薇跨界站台，誓言在30歲來臨前夕，用音樂為自己、也為歌迷寫下最堅定的章節，售票請洽Ticket Plus遠大售票系統。

施語庭將舉辦「30之前」台北演唱會。（圖／好威龍音樂工作室提供）

「30之前」的主題概念，源自於施語庭對「三十而立」的深刻體悟。她坦言，20幾歲時相當擔心30歲的到來，沒想到接近30歲時，心裡異常平靜與期待，更知道自己想要做什麼，有種「人生30才開始」的感覺。這場演唱會是給自己的一個交代，「29歲的尾巴，選擇站上舞台，不是為了告別青春，而是想親手寫下這一章節的結尾。」

施語庭催淚單曲〈換我不要你〉去年在高雄演唱會首度曝光，引發粉絲瘋狂詢問，去年底上線攻佔不少樂迷歌單。如今她也將在2月7日台北場再度獻唱，更令人期待的是，她神秘表示：「既然是30歲前的最後衝刺，絕對不能只有這樣。」她將在演唱會當晚首唱另一首從未曝光的全新單曲，作為送給台北場觀眾的獨家禮物。

施語庭預告「30之前」演唱會驚喜。（圖／好威龍音樂工作室提供）

從懷疑、衝撞到不願妥協的倔強，施語庭將那些總說著「以後再說」的心事，決定「就在三十之前，說清楚」。這場演唱會將是一場音樂裡的對話，希望能透過旋律，將藏在心底的選擇、成長與放棄，轉化為30歲之後的堅定力量，感性邀請所有在時間洪流中被推著走的人：「這是一個鼓起勇氣的擁抱，希望你們都在。」

