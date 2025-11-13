《聲林》男星合體G級波神！「吹樂器」色氣畫面流出 東尼大木也索吻
記者徐珮華／台北報導
香港創作歌手李拾壹發行全新單曲〈中長髮男〉，特地前進日本東京拍攝MV，更邀來AV男優界大神「東尼大木」與AV女優界G級波神「美園和花」共同主演。3人不僅上演一段色氣感十足的「直笛演奏」，東尼大木還直接向他索吻，讓他嚇到直呼：「以後不知道如何看待東尼先生的成人動作片。」
李拾壹曾參加台灣選秀歌唱節目《聲林之王3》，生動幽默的表演方式引起討論關注，〈中長髮男〉當時被評審陳珊妮大讚「淺白歌詞引發深度共鳴」。如今歷經4年正式上架，該曲以自身髮型為創作靈感，期許每個留頭髮男人都能解放頭皮，享受髮絲隨風飛舞的痛快感受，他笑說：「這是一首我在台灣生活遇到疫情而激發靈感寫的歌，因為找不到設計師剪頭髮，於是乾脆選擇留長，沒想到意外帶給生活許多有趣改變。」
李拾壹表示這首歌原先版本是〈中長髮男子的煩惱〉，過去一直保持短髮造型的他，突如其來的改變，也在身心上出現變化。例如為了方便整理長期選擇戴帽子，結果加重掉髮問題，以及經常在頭髮長度該選擇簡短落留長來回掙扎，都成為當時最常歷經的生活困擾，透過創作才找到疫情期間的紓壓出口。
〈中長髮男〉MV找來東尼大木、美園和花同台主演，李拾壹表示：「我在拍攝之前，剛好看了Netflix的實境節目《接吻生死戰》，對AV演員有初步認識。沒想到在正式接觸後，給我全新震撼教育，因為他們隨時都可以進入『備戰狀態』，即便是簡單的劇情，他們依舊能展現那份『色氣』感，跟他們對戲太好玩了。」
擁有傲人身材的美園和花，在MV裡扮演李拾壹的老婆，兩人十指緊扣、相互擁抱；東尼大木則毫不掩飾在鏡頭表現情慾面向，甚至直接向李拾壹索吻，爆笑劇情成為一大高潮。李拾壹笑說：「跟兩位AV大神對戲真的很緊張，但東尼大木先生很懂得掌握氣氛，不斷在拍攝過程一直唱周杰倫的歌逗我笑，甚至在親吻前還先刷好牙，只是突如其來被他親吻，感覺真的很奇妙，原來這就是演AV的感覺啊。」
更多三立新聞網報導
坤達爆回歸《玩很大》！涉閃兵告假「下次錄影復工」經紀人回應了
王子舊愛鄧麗欣首發聲！談「不倫粿粿」風波 分手4年吐真實心境
粿王不倫受害者是她！席惟倫「曾熱戀閨密舊愛」惹議 1舉動證實撕破臉
最強女優控餵毒「反被爆約X」！黃明志經紀人疑開轟：蕩婦想立貞節牌坊
其他人也在看
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
63歲杜德偉超凍齡！甜曬老婆合照慶祝結婚13週年紀念日：愛你如初
【緯來新聞網】現年63歲的唱跳歌手杜德偉在社交平台Instagram分享與妻子李曉冰及兒子AJ的合照緯來新聞網 ・ 11 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 21 小時前
最強女優認是黃明志砲友！被餵「快樂水」副作用全說了 他竟自稱單身才約
馬來西亞歌手黃明志涉入「護理女神」謝侑芯命案，目前案件仍在偵辦中，而「台灣最強AV女優」翁雨澄（娃娃）日前自爆曾受邀去馬來西亞，引發外界瘋猜兩人關係，對此，她也承認和黃明志是性伴侶，對方還會餵她喝「快樂水」，而外傳黃明志有交往15年的女友也只是煙霧彈，他都自稱單身，身邊沒有對象才會約砲。鏡報 ・ 2 天前
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
男星淚崩求資助救病危妻！突刪影片再發聲 岳母盼低調
男星淚崩求資助救病危妻！突刪影片再發聲 岳母盼低調EBC東森娛樂 ・ 1 天前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿願扛800萬賠償金救王子 范姜彥豐氣炸協議破局
藝人粿粿與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，據媒體報導，范姜彥豐、粿粿與王子三方私下協商破局的最大原因，是粿粿打算幫經濟狀況不佳的王子扛下800萬元賠償金，此舉讓范姜彥豐得知後相當憤怒。中天新聞網 ・ 23 小時前
「謝侑芯和黃明志只是砲友！」男方不會給錢 台女優：不要再污名她了
31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星飯店猝死，死前疑與大馬歌手黃明志有性行為，現場發現毒品。大馬警方後來將案件升級為「謀殺案」，黃明志5日現身投案。想到謝侑芯死訊傳出後卻出現許多臆測「被雪碧派去當伴遊」，AV女優娃娃(翁雨澄)受訪強調，黃明志不會給錢，他和謝侑芯純只是砲友，「不要再污名她了」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
簡廷芮曖昧王品澔關鍵對話外流？他被狠酸：以為石沉大海了嗎
男星范姜彥豐日前拍片控訴妻子粿粿出軌，對象正是人氣男星王子，引起社會一片譁然，甚至有消息指出不只「粿王戀」，還有另一對沒被爆出的出軌情侶，不少網友也將矛頭指向曾為一同出遊的旅伴簡廷芮跟王品澔，沒想到今（11日）週刊爆料兩人關鍵曖昧對話被發現。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
羅志祥「對吳宗憲很失望」 30年疑問終於得到解答
吳宗憲12日與「咻比嘟華」成員小鐘、小馬合體上羅志祥的節目《綜藝OK啦》，私下吳宗憲和羅志祥是鄰居，原本就有私交，吳宗憲相當有自信問羅志祥：「憲哥這輩子有讓你失望過一次嗎？」沒想到羅志祥秒答，「有啊！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
王子爆為了粿粿斷崖式分手 席惟倫變「隱形苦主」經紀人回應了
范姜彥豐日前控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發喧然大波。近日又爆出案外案，王子今年三月才剛被目擊，與緋聞對象席惟倫同遊日本，四月就與粿粿一行人展開美國旅遊，回台以後，立刻就與席惟倫分手，讓席惟倫形同隱形受害者。對此，席惟倫經紀人也做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
簡廷芮遭爆曖昧王品澔！關鍵對話被發現 老公護妻力挺藏內幕
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐近期爆出妻子粿粿婚內出軌王子，話題持續發酵，且有眼尖網友發現范姜彥豐取消追蹤簡廷芮和王品澔，讓兩人被質疑是...FTNN新聞網 ・ 1 天前
方馨變尼姑剃光頭 「不是犧牲」老公反應曝光
演員方馨為了新戲《鳩摩羅什‧千年一譯》剃光頭，11日由「歌仔戲天后」唐美雲為她替下第一刀。方馨表示，心裡已經做好準備很久，「真正那刀剃下去還是覺得回不去了。」不過她認為這並非犧牲，反而內心感恩。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
小禎18歲愛女為出道暖身！傳「父母意見不合」經紀人9字發聲
女星小禎與前夫李進良育有18歲女兒Emma，女兒外型亮麗，之前露臉就屢被網友敲碗出道，而她之前也曾參演由温昇豪監製主演的戲劇《整形過後》，不過今傳出小禎對女兒出道似乎認為還太早，對此，小禎經紀人也低調發聲。小禎9月時才剛為Emma舉辦18歲生日派對，女兒高顏值隨即掀起討論。Emma日前曾以來賓身分上自由時報 ・ 22 小時前