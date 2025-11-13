《聲林》男星合體G級波神！「吹樂器」色氣畫面流出 東尼大木也索吻

記者徐珮華／台北報導

香港創作歌手李拾壹發行全新單曲〈中長髮男〉，特地前進日本東京拍攝MV，更邀來AV男優界大神「東尼大木」與AV女優界G級波神「美園和花」共同主演。3人不僅上演一段色氣感十足的「直笛演奏」，東尼大木還直接向他索吻，讓他嚇到直呼：「以後不知道如何看待東尼先生的成人動作片。」

美園和花（左起）、李拾壹、東尼大木合演〈中長髮男〉MV。（圖／SUBYUB提供）

李拾壹曾參加台灣選秀歌唱節目《聲林之王3》，生動幽默的表演方式引起討論關注，〈中長髮男〉當時被評審陳珊妮大讚「淺白歌詞引發深度共鳴」。如今歷經4年正式上架，該曲以自身髮型為創作靈感，期許每個留頭髮男人都能解放頭皮，享受髮絲隨風飛舞的痛快感受，他笑說：「這是一首我在台灣生活遇到疫情而激發靈感寫的歌，因為找不到設計師剪頭髮，於是乾脆選擇留長，沒想到意外帶給生活許多有趣改變。」

李拾壹表示這首歌原先版本是〈中長髮男子的煩惱〉，過去一直保持短髮造型的他，突如其來的改變，也在身心上出現變化。例如為了方便整理長期選擇戴帽子，結果加重掉髮問題，以及經常在頭髮長度該選擇簡短落留長來回掙扎，都成為當時最常歷經的生活困擾，透過創作才找到疫情期間的紓壓出口。

李拾壹以自身髮型為靈感，創作〈中長髮男〉獲得好評。（圖／SUBYUB提供）

〈中長髮男〉MV找來東尼大木、美園和花同台主演，李拾壹表示：「我在拍攝之前，剛好看了Netflix的實境節目《接吻生死戰》，對AV演員有初步認識。沒想到在正式接觸後，給我全新震撼教育，因為他們隨時都可以進入『備戰狀態』，即便是簡單的劇情，他們依舊能展現那份『色氣』感，跟他們對戲太好玩了。」

「暗黑周杰倫」東尼大木在拍攝過程中，一直演唱周杰倫的歌曲逗笑大家。（圖／SUBYUB提供）

擁有傲人身材的美園和花，在MV裡扮演李拾壹的老婆，兩人十指緊扣、相互擁抱；東尼大木則毫不掩飾在鏡頭表現情慾面向，甚至直接向李拾壹索吻，爆笑劇情成為一大高潮。李拾壹笑說：「跟兩位AV大神對戲真的很緊張，但東尼大木先生很懂得掌握氣氛，不斷在拍攝過程一直唱周杰倫的歌逗我笑，甚至在親吻前還先刷好牙，只是突如其來被他親吻，感覺真的很奇妙，原來這就是演AV的感覺啊。」

