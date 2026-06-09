聲樂老師昔批楊丞琳走紅 首來台開唱「只有這2位歌手送花籃」
加拿大聲樂老師Rozette（橘老師）在網上點評華語歌手的表現走紅，最知名的是她曾評論楊丞琳的唱功像「大陸版小甜甜」，也曾評論已故歌手李玟、金曲歌王林俊傑等人的表演。本月6日她首度來台在台北國際會議中心舉辦個人演唱會，昨(8日)她特別點名，感謝兩位歌手送上花籃祝賀。
Rozette昨在臉書、IG發文說：「當我在後台看到這兩位我非常敬佩的藝術家送來的美麗花束時，真的非常感動」，接著點名看到了王力宏、陶喆兩人送的花籃令她倍感溫暖，「你們的支持、鼓勵與心意，對我而言意義非凡，在演出前看到這些花束，不僅讓我感到受寵若驚，也讓我深受感動，懷著滿滿的感謝」。
而王力宏今年初在《最好的地方》巡迴演唱會佛山站開唱時，就曾請到Rozette同台，兩人合唱葛萊美獲獎歌曲〈Shallow〉，Rozette在台下笑說：「我有這個榮幸，能和看起來像布萊德利庫柏一樣帥氣的你一起唱歌嗎？」王力宏欣然答應，引來全場歡呼；先前Rozette也曾在影片中點評王力宏的唱腔令她讚賞不已，實力令人驚豔，並稱讚王力宏具備頂尖的「絕對音感」，還有歌聲具有百老匯舞台劇的扎實傳導力。
至於評論陶喆時，Rozette一度因聽到他現在和以前的歌喉忍不住落淚，她聽了20年前版本的〈小鎮姑娘〉時，發覺近年陶喆必必須努力地去「飆高音」或切換假音，才能達到以前的程度，聽到〈普通朋友〉時更被陶喆過去完美的表現感動，讓她產生了對年齡的恐懼，意識到聲帶與身體隨時間老化的無奈，並表示這不是指年齡帶來的只有負面、悲觀印象，而是要人們「接受自己的不完美」。
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