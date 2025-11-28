聲稱能解被鎖社群帳號 6人遭騙5萬元！高雄男扮「黑客」詐欺遭逮

高雄林姓男子假冒「專業黑客」，導致6名受害人損失5萬元。 圖：葉宜哲攝（示意圖）

[Newtalk新聞] 現代人幾乎每天都在使用社群平台，若帳號遭官方停權更會感到無所適從，高雄市一名30歲林姓男子自稱「專業黑客」，提供解除社群帳號停權、破解程式等服務，受害人付款後林男便從此消失，警方清查6名受害人損失5萬元，日前已遭警方查緝到案。

高雄市警察局刑事警察大隊接獲民眾報案，林姓男子於網路張貼可幫助解除社群帳號封鎖、尋人及查找地址，甚至還有駭客攻擊（破解程式、阻斷式攻擊、監控）的廣告服務。6名被害人共付費5萬元，請林男協助解鎖帳號，後續發覺遭林嫌詐欺，卻已遭封鎖。

高市刑大組成專案小組展開調查，經查調資料及蒐證完備後，報請橋頭地方檢察署指揮偵辦，日前執行搜索、拘提，成功查獲林姓主嫌，同時起獲手機、帳戶存摺本等關鍵證物。詢後依詐欺罪嫌移送橋頭地檢偵辦。

警方呼籲，民眾網路帳號若遭盜用、冒用或封鎖停權等，應尋求正式官方管道發電子郵件、訊息進行申請以恢復使用權，切勿輕信來路不明的廣告或帳號，避免落入詐騙陷阱，看到類似標榜「快速解封」、「內部後門」、「黑客技術」等疑似詐騙行為，可撥打165反詐騙專線查證或檢舉，以保障自身權益。

