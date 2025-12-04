聲稱自己不怕馬姆達尼逮捕威脅 以色列總理：我會來紐約市

以色列總理納坦雅胡。 圖：翻攝自納坦雅胡的Ｘ

[Newtalk新聞] 以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）接受《紐約時報》DealBook峰會接受專欄作家索爾金（Andrew Ross Sorkin）連線採訪時宣稱，宣稱自己不懼怕剛選上紐約市長的馬姆達尼（Zohran Mamdani）逮捕威脅：「我會來紐約！」

國際刑事法院於2024年簽發逮捕令，理由是有足夠證據顯示納坦雅胡應該對以色列對加薩的襲擊期間犯下的戰爭罪和反人類罪負責。

將於2026年1月1日上任紐約市長的馬姆達尼，在今年9月接受《紐約時報》採訪時曾經矢言要執行國際刑事法院的逮捕令。

馬姆達尼說道，「如果納坦雅胡進入紐約，我們將逮捕他，」並強調他打算命令紐約警察局執行針對納坦雅胡或俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）等人的國際逮捕令。

索爾金在與納坦雅胡連線時，「國際刑事法院已經對你發出逮捕令，當然，逮捕令指控你犯下戰爭罪行。就在我所在的紐約，候任市長馬姆達尼表示，他會遵守國際刑事法院的命令，逮捕你。」「我們一直都想在紐約進行一次這樣的面對面採訪。」

納坦雅胡則毫不猶豫地回應道：「順便說一句，我還沒回答你的問題，安德魯。我會來紐約，好嗎？」

索爾金追問：「鑑於市長已經表示要逮捕你，你還會來紐約嗎？」

納坦雅胡回答說：「是的，我當然會來。」索爾金進一步追問他是否會試探馬姆達尼，問道：「你會試探他嗎？我的意思是，你覺得這會如何運作？」

納坦雅胡打趣道：「那你為什麼不等瞧呢？沒錯，我會來紐約。」

專家們多認為，紐約市逮捕納坦雅胡一事不太可能發生。美國對入出境進行監管的權限在聯邦政府，而且在川普總統的領導下，美國對以色列給予了強有力的支持。川普稱馬姆達尼的威脅「不恰當」，並誓言如有必要將進行介入。

