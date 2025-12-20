聲稱「張文兄弟」揚言攻擊台中新光三越 IP位於柬國

台北市 / 綜合報導

台北發生恐怖隨機傷人案件後，網路陸續傳出下個目標的po文，除了高雄車站疑似被鎖定，現在又有人在社群發文，聲稱嫌犯張文是他兄弟，揚言下一個地點台中新光三越，目標50個人，警方追查貼文IP，雖然確認位於「柬埔寨」，但仍然不敢大意，已經強化百貨周邊巡邏人力，加強戒備。

自稱張文兄弟揚言攻擊「目標50人」警查IP在柬埔寨 ，員警裝備齊全，在台中新光三越周邊，來回巡邏，身上還配備無線電，如果發生危險事件，可以第一時間調配警力支援。

員警說：「有危害他人身命安全，或是危害警察人員生命的時候，我們會使用警槍。」台北車站昨(19)日下午，發生隨機攻擊事件，案件擴散到中山區捷運站外頭，造成4死11傷，現在還有人在社群po文，聲稱自己是嫌犯張文的兄弟，下一個隨機攻擊地點，將會在台中新光三越目標50人。

民眾說：「就是覺得可能時不時危險就在身邊，人多的地方還是要觀察一下四周的人，防狼噴霧那些吧，可以常備在包包裡面，就是保護彼此的安全。」假日百貨公司人潮相當多，民眾聽到這樣的訊息，難免會恐慌，不少民眾也有危機意識，打算在包包內準備防身小物，以備不時之需，警方也在第一時間，調閱留言網路位置，確認為境外IP。

第六分局副分局長吳大勇說：「確認為境外IP，並與百貨業者啟動應變機制，加強場館內外警戒。」雖然IP來自境外但是，台北發生隨機攻擊傷人案件，全台進入戒備狀態，警方在公共區域加強巡守，除了安定民心，還要防範出現模仿效應。

