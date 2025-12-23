聲稱「張文案幕後首腦」要炸小港機場 高雄男「網路嘴秋」遭羈押

高雄蘇姓男子揚言要炸小港機場，遭法院裁定收押。（圖／翻攝畫面）

台北市恐怖攻擊導致人心惶惶，網路上還出現模仿效應，多人發送恐嚇訊息揚言對大眾不利，高雄蘇姓男子近日在臉書上聲稱張文與鄭捷「都是我的人啦，這國家需要像這樣的人才」，還揚言要炸掉恐嚇機場，警方立刻將他逮捕，檢方則向法院聲請羈押獲准。

蘇男近日在臉書發文，稱「犯案者都是我的人啦，這國家需要像這樣的人才」，還揚言要在小年夜或1月炸小港機場，此言論引起警方高度重視，航警單位蒐證後通報檢警。

警方22日將蘇男拘提到案，搜查其住處後，未發現爆裂物或其他違禁品，但考量其言論內容及社會影響，仍不排除有實際危害風險，將他移送地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押。

檢方強調，若輕易釋放，恐引發模仿效應，對社會秩序與公共安全造成更大威脅，高雄地院則在召開羈押庭後，裁定蘇男收押。

