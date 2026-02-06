聲稱「賴清德是乾爹」吸金詐騙1.1億 民進黨政二代一審判刑7年10月

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台南市前副市長顏純左的四子顏大均，打著「政二代」名號招攬投資，甚至對外宣稱「賴清德是我乾爹」，涉詐欺案不法獲利達約1.1億元，一審台南地院今（6）日判處他有期徒刑7年10個月。

（圖／翻攝畫面）

顏純左和賴清德同樣棄醫從政，2004年被民進黨延攬後，曾擔任台南縣長蘇煥智的副手，之後台南市於2010年升格後，賴清德當選首任台南市長，顏純左也被任命為副市長。

沒想到，顏大均憑藉父親的政壇影響力，打著政二代的名義，以各種開發案、光電投資、借貸及車行經營等名目，吸引投資人，甚至宣稱「賴清德是我乾爹」，涉入吸金詐騙詐得1.1億元，受害人向台南市刑大報案後，專案小組自2025年5月起整合各分局案情，報請台南地檢署指揮偵辦，並將顏大均列入境管名單。

沒想到，他去年6月出現在機場疑似準備出境，被移民署攔下後一度失聯，後來才在台南安平落網，並裁定羈押禁見，直到今年1月獲法院裁定300萬元交保。台南地院今日一審宣判，以詐欺罪判處顏大均有期徒刑7年10個月，案件可上訴。

