聲請保護令才2小時 高雄離婚婦遭前夫持滅火器打破頭

高雄離婚婦人遭前夫持滅火器和鐵製的畚箕打破頭，警消現場包紮後連忙將她送醫。（圖：林園分局提供）

高雄一名洪姓男子和前妻因為工作瑣事爆發口角拉扯，女子到派出所聲請家暴保護令並提告傷害，不料，員警處理完後2個小時，男子竟跑到前妻住處，持滅火器和鐵製的畚箕將對方打到頭破血流。男子闖禍後自知法網難逃，向警方投案，法院裁定羈押。（溫蘭魁報導）

這起家暴案件發生在29日傍晚5點左右，林園分局接獲報案趕到現場時已經沒有衝突，員警調查，59歲的洪姓男子和54歲的婦人已經離婚，2人沒有同住，卻仍在同一個地方上班，因為工作的事情發生口角拉扯。

中庄派出所所長何季勳說，女子隨後到派出所聲請保護令並提出傷害告訴，員警詢問她是否需要提供協助，女子說不用，但，員警仍告訴她如果有安全需求，隨時可以打電話到派出所派員保護。

沒想到，才過了2個小時，警方晚間7點多又接獲報案指稱民揚街有人打架，員警趕到現場，看到女子滿頭鮮血，倒在家門口，她跟警方說，動手的是她的前夫，警消連忙將頭部和肢體受傷的婦人送醫，幸好沒有生命危險：「黃女是於住家前遭前夫洪男持滅火器及鐵製畚箕攻擊，造成黃女頭部撕裂傷，洪男已經逃逸不知去向。」

洪姓男子自知法網難逃，沒多久就自行到派出所投案，警方偵訊後依傷害、殺人未遂以及違反家庭暴力防治法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並建請預防性羈押，法官裁定收押。

◆兒虐家暴保護專線113 發揮雞婆精神，兒虐家暴事件請通報保護專線113！

◎拒絕暴力 請撥打110